Contrairement à ce qu’avait l’habitude de faire CVC, et comme l’a encore confirmé Ross Brawn dans le paddock de Melbourne, Liberty Media pourrait d’avantage s’impliquer pour réguler la F1 et notamment pour mettre en avant davantage le spectacle par rapport à l’environnement technologique. Les directeurs d’écurie sont bien entendu parmi les premiers concernés par ces intentions. En conférence de presse, ils sont plusieurs, et non des moindres, à avoir donné leur avis sur cette question cruciale…

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, est ainsi d’accord pour mettre la priorité sur le divertissement.

« C’est une plateforme de divertissement et la question devrait tourner autour du divertissement des fans, et je pense que Ross, à son poste, est la personne qu’il faut. Il a vu la situation de l’autre côté [en tant que directeur d’écurie], il sait beaucoup de choses sur ce qui importe aux équipes, et essaie maintenant de rechercher un bon équilibre entre conserver l’ADN de la F1, la conserver au pinacle du sport automobile pour les pilotes, et pour les ingénieurs, tout en s’assurant également que la F1 produise le meilleur spectacle possible pour nos fans – ce sera la principale priorité. Je pense vraiment que l’ensemble a l’air positif. »

Du côté de la Scuderia Ferrari et de Maurizio Arrivabene, on est d’avis que la réduction des coûts ne doit pas forcément s’opposer à un spectacle de meilleure qualité…

« Je pense que pour les performances et les coûts dans le futur, il y a deux facteurs clefs. Réduire les coûts et améliorer la performance, ce sont les deux facteurs clefs. Ensuite, bien sûr, il y a la question du divertissement, c’est pourquoi nous sommes ici. Cela fait partie du business du divertissement. Tout le monde est ouvert à la discussion et parle des nouvelles idées. Pour le moment, nous avons une gouvernance, donc parler à tout le monde aide le sport à grandir, et cela convient, et il faut continuer ainsi jusqu’à ce que nous soyons d’accords avec la gouvernance actuelle. Ou bien, si nous voulons changer tout cela, nous devons nous asseoir et en discuter. »

Paddy Lowe, même s’il est le directeur technique d’une écurie privée, Williams, insiste encore davantage sur la production du meilleur spectacle possible, plutôt que de rappeler l’importance de la réduction des coûts.

« Nous accueillons positivement un accent mis sur le divertissement. C’est l’objet de ce sport. Je pense que la chose vraiment encourageante, c’est que Ross construit une équipe derrière lui qui va faire les recherches qu’il faut, pour trouver les propositions à considérer, donc je pense qu’il y a toutes les raisons d’être positif à propos du futur. »

Christian Horner aimerait enfin que Liberty Media aille encore plus loin dans ses intentions initiales.

« Je pense personnellement que l’accent est bien trop mis sur la technologie pour le moment, et nous sommes extraordinairement mauvais pour communiquer sur cette technologie. Je pense que le téléspectateur moyen en sait bien peu sur la technologie qu’il y a dans une F1, une technologie extrêmement coûteuse. Donc je pense que le détenteur des droits commerciaux a son propre business au bout du compte. Ils doivent décider ce qu’ils veulent pour le sport et, si leur ligne directrice est d’attirer les fans, et de créer un produit vraiment excitant, et si au bout du compte ils veulent créer un contenu spectaculaire pour la TV, alors, il est vital qu’ils arrivent avec une vision de leur F1. »

Le directeur de Red Bull rappelle néanmoins à Liberty que détenir les droits commerciaux ne veut pas détenir tous les droits.

« Ensuite, bien sûr, la FIA a un rôle de régulateur et les équipes doivent être impliquées dans le processus. Nous avons un processus qui peut être conclu si deux des trois parties trouvent un accord. »