Le triple Champion du Monde des Voitures de Tourisme Andy Priaulx a révélé une discussion qu’il a eue avec Lewis Hamilton, lors de laquelle le triple champion du monde de Formule 1 lui confia qu’il adorait les courses de voitures de tourisme.

Priaulx a remporté trois couronnes consécutives entre 2005 et 2007 et côtoie régulièrement son compatriote britannique.

Durant la soirée Nuit des Champions du WTCC, organisée à Doha, au Qatar, le mois dernier, Priaulx déclarait : “J’ai parlé du WTCC avec Lewis Hamilton et il m’a dit qu’il portait les compétitions de voitures de tourisme en haute estime, car selon lui, c’est de la vraie course, avec beaucoup de dépassements. On est en bagarre en permanence, et avec le poids de compensation ou la grille inversée, si rien n’est jamais gagné, c’est positif pour le spectacle. Si à la fin vous êtes champion du monde, cela a encore plus de valeur.”

Si Priaulx recherche aujourd’hui la consécration en FIA World Endurance Championship, son protégé Josh Files ambitionne de s’inscrire dans la nouvelle catégorie WTCC-2 en 2017.