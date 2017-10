Avant que la Formule 1 ne se dote de moteurs plus bruyants (mais aussi plus puissants et moins chers) en 2021, Liberty Media a accéléré les recherches pour mieux diffuser le son réel des Formule 1 à la télévision.

Ainsi, à Austin, un nouveau microphone a été testé, proche de l’échappement du V6 Mercedes de Force India.

Sean Bratches estime que "ce premier test a été positif".

"Nous allons faire en sorte de mieux rendre compte du son réel des Formule 1 à la télévision, il sera mieux retranscrit qu’avant. Ce que nous voulons, c’est montrer la vraie vitesse des F1, le vrai son."

D’autres tests vont être menés lors des prochaines courses.

"Nous voulons d’autres angles de caméra pour montrer les luttes entre les pilotes, c’est ce qui intéresse les fans en premier lieu."

"Il faut aussi proposer plus de contenu digital. Nous devons être capables de diffuser davantage de données sur les voitures, sur chaque course, sur Internet. Il y a plus de 1500 données par seconde pour chaque voiture qui sont disponibles, nous devons mieux utiliser ça pour contenter les fans les plus assidus."