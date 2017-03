La séance d’essais des pneus pluie a tourné court à Barcelone ce matin après que la piste a séché plus vite que prévu, si bien que la décision de remettre de l’eau sur la piste durant la pause déjeuner a été prise.

La séance a été disputée autant avec des pneus rainurés que des pneus pour le sec et les pilotes n’ont pas réellement pu jauger la progression des pneus pluie depuis l’an dernier, d’autant que les équipes ont été frileuses à envoyer des pilotes sur la piste humide.

« Nous n’en sommes qu’au tout début de la saison et c’est un peu risqué car nous n’avons pas beaucoup de pièces de rechange, il faut trouver un équilibre » explique Nico Hulkenberg. « Je suis sorti une fois en pneus pluie et une fois en intermédiaires afin de voir comment ils se comportaient et ça s’est bien passé. Nous n’avons pas pu approfondir en raison des risques d’aquaplaning et je pense que nous le saurons réellement lors des week-ends de course ».

« Je pense que c’était ok. Je n’ai pas beaucoup roulé, car la piste a été mouillée de manière artificielle et elle sèche très vite. Il s’agissait de voir comment la voiture réagit et surtout voir si des gros problèmes allaient se révéler » ajoute-t-il.

« Nous n´avons pas pu vraiment tester ce qu’il en est avec l’aquaplaning, si c’est devenu mieux ou plus mauvais en comparaison avec le dernier Grand Prix du Brésil. Je pense que nous allons en apprendre davantage pendant les week-ends de course à ce sujet. La voiture fonctionne bien aussi sur le mouillé, mais il y a encore de la marge sur le sec. Je pense que nous avons une bonne base, sur laquelle nous pouvons construire à présent. Nous devons essayer de limiter les problèmes pour passer le plus de temps possible sur la piste. Nous allons rouler jusqu’à ce que le médecin nous dise "stop !". »

Romain Grosjean pense toutefois que le manufacturier italien va dans la bonne direction en ce qui concerne le développement de ses pneus à flancs bleus : « Ils ont fait un pas en avant, l’arrière surchauffe moins, les températures chutent moins brusquement, c’est positif. Nous avons ensuite chaussé les intermédiaires et la piste s’asséchait très rapidement. Ils en ont souffert mais la performance était là, il faut juste qu’ils soient plus solides car ils commençaient à se dégrader violemment après un tour ».