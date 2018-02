Les F2 nouvelles générations ont pu effectuer leurs premiers tours de piste aujourd’hui sur le circuit de Magny-Cours. Une seule voiture par équipe a été utilisée, avec pour principal objectif la fiabilité et la découverte de ces nouvelles machines. Les conditions météorologiques n’étaient pas idéales dans la Nièvre, avec des températures très basses et même de la neige.

Dès l’ouverture de la voie des stands à neuf heures, DAMS a pris la piste avec Latifi au volant Peu à peu, toutes les équipes ont suivi, Arden étant la dernière avec Fukuzumi. Dans la session du matin, toutes les équipes hormis PREMA et Charouz ont pu réaliser au moins un chrono représentatif. Carlin a terminé cette séance en tête avec Lando Norris, qui a pu compléter un relai de 10 tours, le plus long de toutes les équipes. Au total, 85 tours ont été complétés par tous les pilotes le matin, tous en pneus pluie.

Après deux heures de pause à midi, de nouveaux pilotes ont pris la piste, ceux du matin passant le relai à leur coéquipier respectif. Dès que les conditions en piste l’ont permis, les pilotes sont passés en pneus slicks à commencer par Maini et Günther. Les autres pilotes les ont rapidement imités et les chronos se sont bien sûr améliorés de manière significative. Du coup, certains pilotes du matin sont tout de même revenus au volant de leur voiture afin d’avoir du roulage sur le sec, c’est par exemple le cas de Fuoco et Norris.

Au drapeau à damiers, on a retrouvé Luca Ghiotto en tête de la feuille des temps, sur sa Campos. C’est également lui qui a complété le plus de tours, 29. Les équipes ont au total parcouru 240 tours dans l’après-midi, ce qui revient signifie que sur la journée le nombre de tours s’élève à 325, ce qui correspond à 1434 km de roulage.

Le mot de la fin revient au leader de la journée, Luca Ghiotto : "Les conditions n’étaient pas idéales quand on a commencé aujourd’hui, il a neigé hier et ce matin la piste était glissante et les températures basses. Mais ça a changé très vite. Cette voiture représente clairement une amélioration par rapport à la précédente : l’adhérence est incroyable ! De manière générale, c’est une amélioration dans tous les domaines. Dans un jour froid comme aujourd’hui, elle a vraiment été performante. Je ne pourrais pas être plus heureux."

L’Italien poursuit ses éloges sur cette nouvelle génération de F2 : "J’étais très surpris par la fiabilité. J’ai vu toutes les voitures rouler toute la journée. Les équipes, Dallara, Mecachrome et tout le monde peut être très content de ce qui a été réussi aujourd’hui : et c’est seulement la première journée ! Le moteur turbo nous rapproche de la F1. J’ai piloté la Williams en F1 l’an dernier et je peux déjà dire que la voiture de F2 de 2018 est bien plus proche d’une voiture de F1 que la monoplace de l’an dernier. Si l’un d’entre nous a la chance de piloter en F1, alors on devrait pouvoir s’adapter encore plus vite."

Les prochains essais auront lieu de nouveau en France, mais sur le circuit du Castellet cette fois, théâtre du Grand Prix de France en Juin. "Je suis maintenant pleinement concentré sur le Paul Ricard et j’espère que le début de la saison va arriver vite parce que je m’ennuie tellement ! Je sens que ça va être une super saison, avec encore de grandes batailles."