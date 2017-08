Le 3e pilote de Red Bull en F1, Pierre Gasly, signe, avec Honda, sur le circuit de Twin Ring Motegi, sa première victoire de la saison à l’occasion de la quatrième manche du Championnat Super Formula 2017.

Une réelle satisfaction

« Nous avons vécu un dimanche incroyable avec cette première victoire et je remercie le Team Mugen Honda pour ce superbe résultat. Après un début de saison compliqué, ce succès récompense beaucoup d’énergie investie et de travail accompli et c’est une réelle satisfaction de voir nos efforts récompensés avec cette première victoire pour Honda. Nous ne pouvions pas mieux attaquer la deuxième partie de la saison au retour du break estival. Nous nous sommes montrés performants avec les deux types de gommes et c’est prometteur. A titre personnel, cela fait du bien d’être de retour sur la plus haute marche du podium et d’entendre à nouveau La Marseillaise ! »

Une entrée en matière délicate

« Le week-end avait pourtant mal débuté. Le vendredi, lors des essais libres, je me retrouve d’entrée sans freins au virage 10, la pédale en fond de course. Je titre tout droit et me crashe. Je n’ai donc pas pu rouler pour apprendre ce tracé qui m’était inconnu. Nous nous sommes donc concentrés sur les derniers essais libres du samedi avant les qualifications. Trois minutes avant le début de celles-ci, il se met à pleuvoir et je me retrouve en pneus slicks tendres sur le mouillé, un véritable exercice de survie ! Je passe en Q2 avec le 5e temps mais l’orage éclate et la séance est arrêtée puis reportée au dimanche matin. Le lendemain, je signe le 2e chrono lors des 10 minutes d’essais qui nous sont accordés avant de reprendre la chasse à la pole position, puis le 4e temps en Q2 comme en Q3, à deux centièmes de la première ligne et à moins d’un dixième de la pole, satisfait d’avoir pu réellement exploiter la voiture. »

Stratégie et performance en course

« Pour le départ de la course, nous avons opté pour les pneus mediums alors que les trois pilotes placés devant moi sur la grille de départ, Yamashita, Kobayashi et Nojiri, étaient en gommes tendres. L’objectif : disposer d’une piste dégagée pour aligner les tours rapides lors de leurs arrêts aux stands afin de passer devant. Une stratégie payante puisque je suis resté à leur contact sans problème en début de course, tout en creusant l’écart sur Cassidy et Rosenqvist qui étaient partis avec la même monte que moi. Ensuite, lorsque j’ai pu aligner les tours clairs, je suis monté dans la hiérarchie, jusqu’à prendre le meilleur sur Kobayashi qui a été retardé lors de son arrêt au stand. Il regagne la piste en pneus mediums 12 secondes derrière moi alors que j’étais passé en pneus tendres, je m’impose avec 18 secondes d’avance. »

CLASSEMENT COURSE

1. Pierre Gasly (FRA/Team Mugen – Honda), 52 t. en 1h24’26’’817 (177,39 km/h)

2. Kamui Kobayashi (JAP/KCMG Elyse – Toyota) à 18’’583

3. Felix Rosenqvist (SWE/Sunoco Team LeMans – Toyota) à 19’’507

4. Hiroaki Ishiura (JAP/P MU Cerumo.Inging – Toyota) à 20’’195

5. Nick Cassidy (AUS/Kondo Racing – Toyota) à 26’’089

6. Kenta Yamashita (JAP/Kondo Racing – Toyota) à 39’’339

7. Andre Lotterer (GER/Vantelin Kowa Tom’s – Toyota) à 40’’898

8. Tomoki Nojiri (JAP/Docomo Team Dandelion Racing) à 47’’104

9. Koudai Tsukakoshi (JAP/Real Racing – Honda) à 49’’690

10. Kazuya Oshima (JAP/Sunoco Team LeMans – Toyota) à 57’’342

11. Kazuki Nakajima (JA /Vantelin Team Tom’s – Toyota) à 01’02’’439

12. Daisuke Nakajima (JAP/TCS Nakajima Racing – Honda) à 01’09’’515

13. Naoki Yamamoto (JAP/Team Mugen – Honda) à 01’11’’322

14. Jann Mardenborough (GBR/Itochu Enex Team Impul – Toyota) à 01’16’’868

15. Yuji Kunimoto (JAP/P MU Ceruro.Inging – Toyota) à 01’17’’410

16. Yuhi Sekiguchi (JAP/Itochu Enex Team Impul – Toyota) à 01’18’’764

17. Takashi Kogure (JAP/B-Max Racing Team – Honda) à 01’34’’662

N.C. Narain Karthikeyan (IND/TCS Nakajima Racing – Honda) à 10 t.

N.C. Takuya Izawa (JAP/Docomo Team Dandelion Racing) à 22 t.