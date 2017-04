La nuit est tombée sur Bahreïn quand le feu passe au vert pour les qualifications du Grand Prix. Chose plutôt rare, aucune séance d’essais libres n’a été dominée par un pilote Mercedes. Sebastian Vettel a fait le grand chelem hier en dominant les deux premières séances d’essais, tandis que Max Verstappen a signé le meilleur temps ce matin.

Pour la première fois de la saison, les Red Bull semblent capables de se mêler à la lutte entre Mercedes et Ferrari mais c’est lors de cette séance qualificative que l’on saura si l’écart est plus serré qu’en Chine et si Lewis Hamilton peut être battu après ses deux pole positions consécutives.

Q1 - 18 minutes

Pascal Wehrlein, qui fait son retour ce week-end et dispute sa première course de l’année, est le premier à sortir en piste, suivi de son équipier et de Lance Stroll, mais ce dernier rentre directement aux stands.

Directement, Wehrlein confirme sa bonne forme entrevue en essais libres et relègue Ericsson à quasiment 5 dixièmes. Ocon s’intercale entre les deux Sauber alors que Pérez se place près d’une seconde devant son équipier, et devant Stroll et Magnussen. Le premier gros chrono est l’oeuvre de Valtteri Bottas en 1’31"041, ce qui est le meilleur temps du week-end jusqu’ici. Hamilton rate un freinage dans son premier tour rapide.

Ocon a des soucis de DRS, son appendice aérodynamique ne veut pas s’ouvrir correctement et cela explique la différence de rythme entre le Français et son équipier. Massa et Ricciardo se rapprochent respectivement à 3 et 6 dixièmes de Bottas mais c’est Verstappen qui prend le meilleur temps en 1’30"904, à la différence que Bottas est le seul en tendres face à une armada de pneus super tendres.

Hamilton prend le meilleur temps, lui aussi en tendres, en 1’30"814, alors que Räikkönen se rapproche à 8 dixièmes de la référence. Vettel, également en pneus tendres, se place à 2 dixièmes de Lewis Hamilton, 4 millièmes seulement devant Bottas !

Vandoorne et Alonso se placent juste en dehors du top 10 alors que les deux Toro Rosso et Nico Hulkenberg sont pour le moment dans les 10 meilleurs temps. Pascal Wehrlein améliore et prend la 11e place, l’Allemand est candidat à une Q2 pour son retour ! Les deux Français sont aux derniers rangs, Grosjean après un gros blocage de pneus et Ocon après des problèmes de DRS.

Avant la dernière tentative, les pilotes en difficulté sont Palmer et Ericsson, tous deux à une seconde de leur équipier, et Stroll qui concède 1.5s à Massa. Alors que 8 dixièmes séparent Verstappen et Ricciardo, Kvyat et Sainz ne sont, eux, séparés que par 2 millièmes de seconde !

Grosjean signe un premier tour sans problème et se place à 8 dixièmes de la référence, ce qui fait immédiatement ressortir Magnussen qui est pour le moment à plus de 2 secondes de Lewis Hamilton.

Seuls les 6 premiers ne sont pas ressortis, ce qui n’inclut pas Kimi Räikkönen qui est reparti pour signer un temps, et probablement tester des réglages légèrement affinés.

Pérez n’était pas dans un gros rythme devant Räikkönen et il faudra voir si le Mexicain, qui ne s’est pas poussé, ne va pas être pénalisé. En attendant, le Finlandais signe le troisième temps, cette fois en pneus super tendres.

Palmer améliore grandement son temps et signe le 7e temps, Ocon améliore aussi et sort de la zone des pilotes éliminés, Vandoorne est éliminé en revanche. Wehrlein améliore, Stroll aussi, Sainz est victime d’un problème mécanique et est éliminé !

Derrière l’Espagnol, Vandoorne est éliminé ainsi que Pérez, ce qui est très surprenant, tandis que la dernière ligne sera composée de Marcus Ericsson, battu à plates coutures par Pascal Wehrlein, et Kevin Magnussen qui subit un nouveau revers en qualifications.

Q2 - 15 minutes

Les Mercedes n’attendent pas longtemps pour aller signer un temps lors de cette Q2 et Bottas signe la première référence en 1’29"555 avec les pneus super tendres, et il est battu pour 20 millièmes de secondes par Lewis Hamilton ! Vettel s’accroche et signe un temps à seulement 61 millièmes de l’Anglais.

Derrière, Räikkönen est à 3 dixièmes et les Red Bull de Verstappen et Ricciardo respectivement à 7 et 9 dixièmes. Pour le moment, Massa, Kvyat et les deux Renault complètent le top 10, mais tout le monde n’est pas sorti.

Wehrlein a fait un tour à un rythme dérisoire tandis que Fernando Alonso et Lance Stroll ne feront qu’un seul tour rapide dans cette Q2. De manière étrange, l’Espagnol n’est pas dans sa monoplace à 5 minutes de la fin de cette seconde partie de séance.

L’Espagnol s’éloigne de son garage et part à la pesée, ce qui signifie qu’il ne ressortira pas ! Possiblement un nouveau problème technique sur la MCL32 qui met un terme à sa qualification. Lance Stroll, en revanche, est en piste.

Le Canadien signe un le 10e temps provisoire, mais Grosjean l’élimine déjà, en tous cas provisoirement, à moins que Stroll ne se relance immédiatement dans un nouveau tour rapide. Palmer est légèrement en retard sur la 10e place validant un passage en Q3.

L’Anglais prend finalement la 9e place provisoire ! Ocon reste 13e, Wehrlein bat le Français alors que Nico Hulkenberg signe un très beau 5e temps ! Kvyat rate son dernier virage et n’améliore pas !

Sont éliminés dans cette Q2 : Kvyat, Stroll, Wehrlein, Ocon et Alonso. La qualification a été aussi mauvaise pour Force India qu’elle a été bonne pour Renault qui place ses 2 RS17 en Q3 ! Romain Grosjean fait encore mal à Kevin Magnussen en se qualifiant pour la Q3 tandis que le Danois partira dernier.

Q3 - 12 minutes

Pour la première fois de sa carrière, Jolyon Palmer va disputer une Q3 et Renault montre qu’un joli pas en avant a été fait, même si le rythme en course était le véritable problème en Chine. Nous allons donc avoir 2 Mercedes, 2 Ferrari, 2 Renault, 2 Red Bull, 1 Williams et 1 Haas dans cette troisième partie de séance.

Ricciardo signe son meilleur temps du week-end en 1’30"004 mais Bottas descend sous la minute 29 secondes ! Hamilton le bat pour 5 centièmes alors que Verstappen se place à quasiment 1 seconde de la pole provisoire, les Mercedes vont très vite !

Vettel est en 1’29"247 et Räikkönen en 1’29"6, la Mercedes a caché son jeu tout le week-end et c’est une demi-seconde que rend Sebastian Vettel pour le moment.

Massa a signé un temps à seulement 3 dixièmes de Daniel Ricciardo et lors de son deuxième essai, il pourrai s’intercaler entre les Red Bull. Räikkönen se plaint de sous-virage.

Il reste une tentative pour tout le monde et il semble que la pole se jouera entre les deux Mercedes, alors qu’il ne manque que quelques millièmes à Bottas pour aller signer sa première pole position en carrière.

Grosjean effectue sa seule tentative entre les sorties des équipes de pointe afin de profiter d’une piste claire, ce que vont également faire les Renault. Le Français signe un 1’30"763 et signe le 8e temps provisoire.

Bottas est en avance dans le premier secteur pour moins d’un dixième ! Hamilton a également amélioré mais Bottas est légèrement plus rapide, cela va se jouer à quelques millièmes entre les Mercedes !

Hulkenberg signe le 6e temps provisoire, Palmer le 10e à plus d’une seconde de l’autre Renault.

Bottas améliore pour 23 millièmes, Hamilton passe la ligne juste après lui et rate la pole position ! C’est la première pole position en qualifications pour Valtteri Bottas !

Vettel signe le troisième temps devant Ricciardo, Räikkönen, Verstappen, Hulkenberg, Massa, Grosjean et Palmer. Valtteri Bottas exulte !