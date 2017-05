Ferrari a conquis la première ligne complète à Monaco aujourd’hui, c’est la deuxième fois de la saison que la Scuderia y parvient après le Grand Prix de Russie. Mais pour la première fois depuis 2008, c’est Räikkönen qui s’élancera premier.

"C’est génial, ce n’était pas un week-end facile mais nous avons réussi à bien régler la voiture pour les qualifications" explique le Finlandais. "C’est difficile d’atteindre un bon rythme ici mais c’est le meilleur endroit pour piloter et j’espère en tirer le maximum demain. C’est difficile d’être régulier mais la voiture était très bonne, c’était plaisant".

Sebastian Vettel a permis à Ferrari de faire des qualifications parfaites en s’emparant de la deuxième place à 43 millièmes de son équipier et verrouille la première place face à Valtteri Bottas pour seulement 2 millièmes !

"Je félicite Kimi" a-t-il commencé. "On sait qu’on peut toujours aller un peu plus vite, la voiture était très bonne. Je ne sais pas quelle est la cause des problèmes de Mercedes mais nous avons réussi à progresser à chaque séance. C’est l’une des meilleures courses de la saison, c’est difficile d’y faire une performance parfaite mais quand c’est le cas, on est félicité".

"Il ne faut pas oublier Valtteri qui a fait un très bon tour. Je suis d’ailleurs surpris de le voir si proche de nous..."

Maurizio Arrivabene a tenu à féliciter ses deux pilotes pour le travail accompli : "Je suis très heureux pour Kimi car il le mérite, il montre de nouveau qu’il est un champion. Sebastian a fait une erreur dans le virage 5 mais avec deux voitures en première ligne, je ne peux qu’être heureux. Nous devons toutefois être prudents suite à ce qu’il s’était passé à Sotchi".

En Russie, les Ferrari avaient été battues par Bottas en course malgré une première ligne le samedi. Toutefois, les caractéristiques du circuit monégasque pourraient faciliter le travail à Räikkönen et Vettel.