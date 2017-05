Haas a pour la première fois depuis son arrivée en F1 placé ses deux voitures dans les points. L’écurie américaine a parfaitement réussi l’épreuve de force que constitue le Grand Prix de Monaco, même après avoir joué de malchance.

La course de Kevin Magnussen était en effet mal embarquée puisque le Danois a dû rentrer aux stands pour la deuxième fois, au 42e tour, à la suite d’une crevaison. Heureusement pour lui, la collision de fin de course entre Sergio Perez et Daniil Kvyat ainsi que l’abandon de Stoffel Vandoorne lui ont permis de rentrer dans les points.

Le Danois n’est tout de même pas satisfait de sa performance ce dimanche. Il pense que la moisson aurait pu être plus généreuse encore.

« Personnellement, j’ai eu une course très décevante. J’ai eu une crevaison, mais finir dans les courses avec les deux voitures est vraiment du bon travail de la part de l’équipe. Elle le mérite vraiment. Même si c’est juste un point, j’aurais pu en marquer davantage. Je sens que j’ai la saison la plus malchanceuse de ma vie, mais au moins, aujourd’hui, nous avons les deux voitures dans les points, et je suis fier de l’équipe pour cette raison. C’est Monaco, beaucoup de choses peuvent arriver. Il n’y a pas de raison d’abandonner, vous devez toujours pousser, et c’est ce que j’ai fait. »

Très propre du début à la fin, Romain Grosjean a fini la course comme il l’a démarrée : en 8e position. Il marque 4 points précieux pour Haas.

« C’est la première fois que nous avons nos deux voitures dans le top 10, donc c’est vraiment bon, en particulier à Monaco. Ce fut une course difficile. Nous n’avions pas le rythme pour coller aux gars à l’avant. Malheureusement, rien ne s’est passé à l’avant. Chaque fois qu’une voiture abandonnait, elle était derrière moi. Lewis Hamilton avait la piste libre et ensuite a réussi à nous passer devant après son arrêt aux stands. C’est formidable d’avoir les deux voitures dans les points. Nous avons réussi à rester en dehors du chaos et j’ai conduit aussi rapidement que j’ai pu. Il y a beaucoup plus de choses que nous devons comprendre et analyser, mais notre équipe grandit. »

Günther Steiner savoure cette double arrivée dans les points, qui replace Haas au niveau de Renault au classement des constructeurs.

« C’est la première fois que nous avons deux voitures dans les points. C’est quelque chose que nous voulions réussir cette année. Nous l’avons réussi à la sixième course. Nous aurions préféré que ce soit avant, mais ce n’est pas trop mauvais. Comme je l’ai dit après les qualifications, tout le monde a fait du bon boulot. Nous sommes sortis des points et nous y sommes revenus après la crevaison, donc je pense que nous pouvons être assez satisfaits. Nous n’avons jamais perdu notre sang-froid. Nous avons été malchanceux, mais ensuite, nous avons été de nouveau chanceux à la fin, donc c’est OK. »

« Nous devenons plus matures, cela prend du temps, et maintenant, nous voyons quelques résultats. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais nous progressons toujours. Parfois, vous ne pouvez pas les voir parce que nous ne sommes pas dans les points, donc personne n’en a conscience, mais l’équipe n’a pas franchi un palier par magie aujourd’hui. Nous progressons depuis six mois. »