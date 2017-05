Daniel Ricciardo a signé son premier podium de la saison et il est bien sûr content, même s’il termine très loin de Lewis Hamilton et Sebastian Vettel et même si ce podium, il le doit aussi un peu aux abandons de Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas et de son équipier Max Verstappen

"C’est génial d’être de retour sur le podium et c’est aussi génial de voir qu’il y a une bataille à l’avant. Comme Lewis (Hamilton) l’a dit, c’est pour cette raison que nous sommes ici," raconte Daniel Ricciardo. "Nous voulons voir ces batailles et nous voulons nous battre. Bien sûr, j’aimerais me mêler à ces batailles, mais nous y travaillons."

"J’ai eu un peu de chance aujourd’hui, mais je suis sur le podium. Quant à ma course, elle n’a pas été très excitante. J’ai seulement eu un peu le temps de voir ce qui se passait devant moi juste après le départ. Après ça, j’ai seulement tenté de garder mon rythme, mais quand je vois les chronos que ceux de devant faisaient en fin de course, je me dis qu’il nous reste encore beaucoup à faire. Nous allons donc continuer à travailler afin que tout le monde reste motivé," ajoute le pilote australien.