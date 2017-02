Manor appartient désormais à l’histoire de la Formule 1. Les deux derniers pilotes de la petite écurie auront donc été Pascal Wehrlein et Esteban Ocon. Fort heureusement, l’Allemand et le Français, protégés par Mercedes, ont pu sauver leur place en F1. L’un a rebondi chez Sauber, l’autre chez Force India.

Les destins parallèles se séparent. A priori, les transferts des deux pilotes ont tout d’une promotion. Avec Sauber et Force India, Wehrlein et Ocon vont pouvoir franchir une étape en termes de compétitivité et espèrent ne plus rouler en fond de peloton.

Pourtant, leurs situations respectives ne sont plus tout à fait les mêmes. Tout d’abord, Esteban Ocon est dans une écurie plus compétitive : Force India a le vent dans le dos depuis plusieurs saisons, tandis que Sauber a peiné à battre Manor en 2016. De surcroît, l’écurie suisse ne courra qu’avec un V6 Ferrari 2016 gelé cette année. En deuxième partie de saison, les performances devraient s’en ressentir. Pendant que Wehrlein bataillera pour un top 10, Ocon pourra ainsi se distinguer et crever davantage l’écran en visant des tops 6 le cas échéant. Pour l’exposition médiatique du Français, rejoindre Force India plutôt que Sauber est une opération gagnante.

De plus, Esteban Ocon et Pascal Wehrlein ne seront pas soumis à la même pression cette année. Certes, Force India a d’ores et déjà prévenu le Français : il faudra qu’il marque des points, et vite. Mais l’ancien champion de GP3 en est plus que capable. Le potentiel est là, il s’est même déjà libéré en fin de saison dernière, notamment au Brésil, sous la pluie, où il avait signé une performance remarquée.

Surtout, Ocon sera confronté à Sergio Pérez, un pilote confirmé, auteur de plusieurs podiums, tandis que Pascal Wehrlein aura comme coéquipier Marcus Ericsson, qui dispose d’une réputation bien moins solide dans le paddock. L’avantage est donc aussi pour Ocon : personne ne lui reprochera vraiment d’être dominé par Pérez (à condition qu’il ne soit pas non plus écrasé par le Mexicain). Et si Ocon bat Pérez ? Sa cote risque fort d’exploser. Le Français se retrouve ainsi dans une situation similaire à celle de Stoffel Vandoorne, confronté à Fernando Alonso cette saison chez McLaren, ou à celle de Lance Stroll, qui affrontera l’expérimenté Felipe Massa du côté de Williams.

Dans le même temps, Pascal Wehrlein n’aura pas le loisir de tergiverser. Il lui faudra battre franchement Marcus Ericsson s’il veut avoir un avenir chez Mercedes. La pression est donc sur lui bien plus que sur Esteban Ocon.

En rejoignant Force India plutôt que Sauber, Esteban Ocon a donc été doublement gagnant. D’un côté, il a signé pour une écurie bien plus compétitive, qui pourra davantage mettre en valeur ses qualités. De l’autre, il sera confronté à un coéquipier à la réputation flatteuse et peut donc se permettre de ne pas être le pilote numéro 1 dans son écurie. A part filer chez Mercedes pour remplacer Nico Rosberg, Esteban Ocon ne pouvait probablement pas rêver d’un meilleur transfert.