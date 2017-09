Alors qu’il était en difficulté hier, Sebastian Vettel a signé un tour impressionnant ce samedi pour gagner le droit de partir en pole position.

Le pilote allemand était toujours aux anges durant la conférence de presse après les qualifications, et reconnaît que sa voiture est passée du rien au tout en quelques heures.

« Je suis vraiment heureux. Bien sûr, c’était un week-end avec des hauts et des bas pour nous jusqu’à présent. La journée d’hier fut difficile, cet après-midi aussi. Ce soir, la voiture est vraiment revenue à la vie, et elle s’améliorait sans cesse. »

« Notre voiture était bonne ce soir et je pense que c’est prometteur pour demain. Hier, nous avions une voiture inconstante, j’ai perdu la voiture, j’ai eu des dégâts, donc les relais suivants étaient compromis. Mais le ressenti était là. Je savais que la voiture avait le potentiel pour réussir, il fallait en tirer le maximum et c’est ce que nous avons fait. »

« Tout cela a été obtenu grâce à une grande quantité de travail réalisée durant la nuit, à Maranello. Charles Leclerc était dans le simulateur – il échange souvent sa place avec Antonio Giovinazzi, et c’est très important pour nous. Antonio et Charles ont répondu à beaucoup de nos questions, car nous ne le pouvions pas, simplement parce que nous manquions de temps et parce qu’il restait beaucoup de questions à traiter. »

La course singapourienne, avec ces monoplaces 2017, sera encore plus physique que par le passé. Sebastian Vettel trouve ce défi plutôt stimulant.

« Les voitures de cette année sont plus physiques, et je pense que cela procure plus de plaisir. Cette course a toujours été le défi le plus important en termes d’exigences pour le pilote. La piste est très longue, il y a beaucoup de virages, il faut chaud, humide, c’est une course de nuit, donc il n’y a aucune marge d’erreur. »

L’Allemand a une manière bien particulière de se faire à la chaleur et l’humidité de la cité-État…

« J’aime la culture finlandaise donc j’ai passé un peu de temps dans des saunas ! »

A ses côtés au départ, Sebastian Vettel aura deux Red Bull déchaînées et frustrées par leur saison. Surtout, les monoplaces autrichiennes ne jouent plus le championnat, au contraire de Sebastian Vettel. Le pilote Ferrari a-t-il peur que les Red Bull tentent le tout pour tout pour passer en tête au premier virage ?

« Non. Parce que je ne pense pas que quiconque sur la grille ait l’intention d’arrêter sa course au premier virage. Il faut se concentrer sur le départ et ensuite, c’est parti. »