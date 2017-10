L’avenir des pilotes Toro Rosso est certainement la plus grande incertitude du plateau, que ce soit pour 2018 mais aussi pour la fin de saison 2017. Il semble acquis que Pierre Gasly, une fois sa saison de Super Formula terminée après ce week-end, reviendra disputer les trois dernières manches dans la STR12 flanquée du numéro 10.

Le Français devrait également être signé par l’équipe italienne pour la saison prochaine puisque Helmut Marko l’a confirmé, même si l’officialisation de la nouvelle se fait attendre. En revanche, le destin de la deuxième monoplace est nettement plus nébuleux.

Le départ de Carlos Sainz a laissé deux places vacantes pour trois pilotes que sont Daniil Kvyat, Pierre Gasly et la surprise Brendon Hartley. On a longtemps cru que la place du Russe était assurée par ses sponsors, mais son éviction au profit de Gasly pour Sepang et Suzuka, après un nouvel accident à Singapour, a montré qu’il n’était pas assuré de poursuivre.

Hartley va malheureusement débuter sa première course du fond de grille, subissant les pénalités de sa monoplace, mais le Néo-Zélandais pourrait toutefois revenir lors des manches suivantes dans la Toro Rosso, comme la rumeur le veut ces derniers jours.

Bien qu’elle lutte pour la sixième place du classement constructeurs, Toro Rosso doit se lancer vers l’inconnu et offrir à Hartley sa chance pour Mexico, Interlagos et Abu Dhabi. En réalité, l’équipe italienne n’a pas grand chose à y perdre.

Daniil Kvyat n’a marqué que quatre points cette saison et n’a plus signé de top 10 depuis mai, lors du Grand Prix d’Espagne. Dès lors, que risque Toro Rosso à s’en séparer au profit de Brendon Hartley ?

Au pire des cas, le vainqueur des 24 heures du Mans ne marquera pas de points, ce qui ne fera pas grande différence avec Kvyat qui n’a pas été prolifique de ce côté, et dans le meilleur des cas, il aidera son équipe à défendre la sixième place du championnat.

Si Hartley se montre rapidement dans le rythme et que Toro Rosso réfléchit à l’engager pour 2018, il apparaît bien plus intelligent de se tourner vers l’avenir dès aujourd’hui et d’offrir à ses deux futurs titulaires potentiels la chance de se familiariser avec leur environnement.

De la même manière que va le faire Carlos Sainz chez Renault, Gasly et Hartley pourraient alors compléter leur intégration dans l’équipe et se familiariser avec les ingénieurs, les mécaniciens, mais aussi la manière de travailler de l’équipe ainsi que ses procédures.

De cette manière, ils n’auraient pas à compléter ces tâches lors des essais hivernaux et pourraient directement se concentrer sur le développement de la future monoplace lors des sessions qu’ils feront dans le simulateur cet hiver.

Daniil Kvyat semble dans une spirale négative, que ce soit en piste ou en dehors, où il multiplie les déclarations amères à l’encontre de son employeur. S’il n’arrive pas à retrouver un cercle vertueux comme celui qu’il avait rencontré en 2015, il semble impossible de le voir conservé par la petite Scuderia dans laquelle il serait censé avoir le rôle de leader.

En revanche, se tourner vers l’avenir en alignant un champion du monde d’Endurance et vainqueur des 24 heures du Mans aux côtés d’un champion GP2 et possiblement Super Formula aurait une belle cote et permettrait à Toro Rosso de tourner définitivement une page en repartant de zéro.

Quitte à repartir d’une feuille blanche, autant en écrire les premières lignes en cette fin de saison afin d’avoir une trame déjà prête lorsque le prochain exercice, qui se disputera avec Honda, débutera.