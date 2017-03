La Formule 1 change et son nouveau manager sportif, Ross Brawn, aimerait y implémenter quelques idées nouvelles afin de relancer, non seulement la compétition, mais aussi le plaisir de cette dernière.

"Mon rêve serait en réalité d’avoir une course hors championnat chaque année" avoue-t-il. "On pourrait essayer différents formats pour une course et voir ce qui en ressort. On pourrait de cette manière varier les courses et faire évoluer notre sport. Ce serait à ajuster afin de l’améliorer et de se dire que si les fans l’aiment, si tout le monde aime cette nouvelle idée parce que nous l’avons essayée, nous pouvons l’adopter".

La Formule 1 a vécu plusieurs courses hors championnat dont les 500 miles d’Indianapolis, aujourd’hui uniquement réservés à l’IndyCar. La dernière course hors championnat remonte à 1983, lorsqu’une Course des Champions avait été organisée à Brands Hatch.

"On ne peut pas prendre de risque pendant la saison de changer de format et de se tromper, ça me rend un peu trop nerveux. Quand on décide de changer le format, il faut être sûr que c’est le bon car si l’on débute une saison avec un format, on ne peut pas le changer durant l’année".

Pour Brawn, il s’agit de trouver de nouveaux spectateurs à la discipline, mais pas au détriment de ceux qui l’aiment déjà : "Si l’on essaie deux courses dans un week-end et que ce n’est pas une réussite, nous ne pouvons pas adopter cette idée. Nous ne voulons pas perdre nos fans, nous voulons qu’ils continuent à s’intéresser. Nous voulons même améliorer leur expérience et en attirer de nouveaux, il nous faut cet équilibre".