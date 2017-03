Depuis 2012, l´année où il est devenu pilote titulaire en F1, Daniel Ricciardo est monté 4 fois sur la plus haute marche du podium. L´Australien a su évoluer de manière extraordinaire depuis ses débuts dans le sport. Il a eu comme coéquipier le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, et a dû s´affirmer face à l´étoile montante de Red Bull, Max Verstappen.

Mais qu´est ce qui motive Ricciardo ? Il est connu que les voyages, la célébrité et l´argent font partie du quotidien de chaque pilote de Formule 1. Le salaire annuel de Ricciardo est estimé à 11 millions d´euros.

« C´est exactement la raison pour laquelle je fais tout ça » plaisante l´Australien. « Non, bien sûr ! Cela va avec le métier. C´est un bonus, mais cela n´arrive que maintenant, avec l´âge. Bien sûr, j´adore être payé pour faire ça. »

Plus sérieusement, l´Australien évoque les choses qui lui font aimer son métier, avec, en haut de la liste, la liberté que l´on ressent en pilotant.

« J´adore l´adrénaline, et la liberté que je ressens dans la voiture lorsque je pilote. On est alors inatteignable et personne ne peut s´approcher à une telle vitesse. C´est cool. »

Mais la raison principale qui a décidé Ricciardo à devenir pilote de course, c´est son esprit de compétition.

« J´adore affronter les meilleurs sportifs du monde. C`est un privilège. Tu te mesures aux meilleurs gars du monde et tu peux te prouver quelque chose à toi-même. La compétition est la meilleure chose selon moi. J´adore ça, me mettre au défi. »