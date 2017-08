Comme nous vous le rapportions la semaine dernière, Mick Schumacher va rendre hommage à la première victoire en Formule 1 de son père, à Spa-Francorchamps, en roulant dimanche matin, avant le Grand Prix de Belgique.

C’était il y a 25 ans, le 30 août 1992. Mais le pilote de Formule 3 ne pilotera pas la Benetton B192 qui a servi cette année-là au septuple champion du monde, mais celle de 1994.

C’est ce qu’a confirmé le manager de la famille, Sabine Kehm. Et elle en donne les raisons à Reuters.

Selon Kehm, il n’était pas possible d’utiliser la voiture de 1992 pour une démonstration à cause de problèmes mécaniques et d’assurance. La voiture de 1994 était la seule en ordre de marche et elle va être transportée aujourd’hui de la collection privée de Schumacher, à Cologne, jusqu’à Spa.

Mick Schumacher avait déjà pu tester cette voiture il y a quelques jours, sur le circuit de Spa, à huis clos.