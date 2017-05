Cette fois-ci, c’est du sérieux. En piste à Barcelone, directement roue contre roue, ou par stratégies interposées, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel se sont livrés un duel fameux qui a eu le don de réjouir l’ensemble de la presse.

Le quotidien italien La Repubblica regrette bien sûr la défaite de Ferrari, mais se réjouit comme chacun de ce suspense au plus haut niveau du championnat.

« La course a ravivé les souvenirs du passé après des années d’ennui en F1 » n’a pas hésité à clamer le journal transalpin.

Lewis Hamilton trouve lui-même « étrange » que Sebastian Vettel et lui se tiennent toujours en une seconde, peu importe le circuit. « C’est ce que nous voulons voir en F1 » commente, beau joueur, Toto Wolff.

Outre-Rhin, on se réjouit aussi de ce duel entre deux écuries pour le titre – ce qui n’est plus arrivé depuis le début de la saison 2013.

Bild écrit ainsi que Lewis Hamilton a livré en Espagne « son combat le plus rude, roue contre roue, pour jouer la victoire contre Vettel. »

« Depuis trois ans, Hamilton avait seulement couru contre Rosberg. Mais c’est évident qu’il doit maintenant tout donner pour gagner. »

En France, le journal L’Equipe assure aussi que la course espagnole « fut une course spectaculaire, dramatique, excitante, comme il y en a rarement, avec un vainqueur formidable ».

La Gazzetta dello Sport n’hésite pas à rapprocher le duel Hamilton-Vettel d’autres duels fameux : « Hamilton et Vettel, c’est une rivalité spectaculaire qui rappelle Federer et Nadal, Ronaldo et Messi. Vettel a combattu comme un guerrier, roue contre roue face à Hamilton, qui a redécouvert l’intensité de ses années dorées. »

Le Corriere della Sera poursuit dans la même veine : « Le championnat est plus ouvert que jamais. Ces deux champions prouvent que même dans une F1 si technologique, les pilotes sont toujours des facteurs cruciaux. »