Au milieu des nombreuses voix négatives s’élevant contre l’introduction du Halo en 2018, certains pilotes se montrent plutôt enthousiastes à l’idée de piloter avec ce système de protection au-dessus de leur tête dès l’année prochaine. Le premier est celui qui a mis à mort le Shield, cette bulle de protection façon cockpit d’avion, après l’avoir testé à Silverstone il y a deux semaines.

"J’avais testé le Halo l’an dernier à Abu Dhabi et il est certain qu’il faut s’y habituer mais au moins, ça n’impacte pas la vision" explique Sébastian Vettel, en référence au Shield qui l’avait étourdi après quelques minutes. "Il faut comprendre que c’est une décision qui nous aide dans le cas où quelque chose se passe très mal. Si l’on regarde les choses, et notamment l’apparence des voitures, je peux comprendre que les gens disent que ça n’a rien à faire sur une F1".

"D’un autre coté, je pense que les temps changent, nous avançons et on nous offre une protection supplémentaire... Vous l’auriez offerte à Justin Wilson, je pense qu’il l’aurait acceptée et nous aurions tous été ravis de le faire afin de lui sauver la vie. Nous ne pouvons pas revenir en arrière mais en sachant que ça peut nous aider dans certaines situations, ce serait stupide de l’ignorer. Nous devons nous souvenir que c’est censé nous aider".

Vettel pense que le plan de la sécurité est beaucoup plus objectif et beaucoup plus rationnel que l’esthétique : "C’est toujours difficile de plaire à tout le monde mais je pense que le Halo que nous avons vu l’an dernier n’aura rien à voir avec celui que nous verrons l’an prochain et les années suivantes. C’est l’une de ces choses qui ne semble pas très jolie au départ mais qui termine en étant plutôt réussie".

Un autre champion du monde joint son avis à celui de Vettel en mettant en avant la sécurité apportée par le système, en dépit de toute considération sur l’apparence donnée aux monoplaces.

"Je pense à la sécurité en premier lieu" avoue Fernando Alonso. "Si cela peut aider dans plusieurs accidents similaires à ceux mortels que nous avons connus durant les dernières années, nous serions ravis de l’intégrer. Si nous pouvions remonter dans le temps et sauver des vies, je crois que nous serions tous heureux et c’est la première chose dont il faut parler".

"Je ne me soucie que peu de l’esthétique, la F1 a déjà beaucoup changé. Depuis ma première saison, en 2001, les voitures n’ont plus grand chose à voir au niveau de la hauteur de l’aileron avant et de la hauteur du cockpit. Il y a 50 ans, ils n’avaient pas de ceintures et personne n’a remis en cause leur implémentation. Pour moi, il n’y a pas débat, je suis heureux d’ajouter n’importe quelle protection pour nos têtes et si la FIA l’a étudié et développé, c’est que le Halo est le plus efficace pour nous protéger".

La sécurité est également au centre des préoccupations de Sergio Pérez qui considère qu’il s’agit de protéger la vie des pilotes : "Je suis pour car la sécurité vient toujours en premier. Si nous l’avions déjà en sport auto, je pense que nous aurions pu sauver au moins une vie sur les six ou sept dernières années. Je pense que les équipes l’amélioreront dès qu’il sera sur les monoplaces, il y a besoin de travail mais nous avons des ingénieurs très intelligents et maintenant que toutes les équipes savent qu’il va être intégré, je pense qu’il va être bien amélioré".