Au classement des pilotes, il n’y a pas de discussion possible entre Daniel Ricciardo et Max Verstappen : victime de nombreux abandons cette saison, le Néerlandais lutte avec Sergio Perez plutôt qu’avec son coéquipier.

Pourtant, en piste et notamment en qualifications, la situation est loin d’être aisée pour l’Australien, qui souffre parfois de la comparaison avec son coéquipier. Max Verstappen serait même, à en croire Daniel Ricciardo, le plus coriace des coéquipiers à qui il a eu affaire, devant même Sebastian Vettel (avec qui Ricciardo a fait équipe en 2014).

« Oui, c’est le coéquipier le plus coriace. Je ne veux rien enlever à Seb, il est toujours un pilote formidable, mais je crois que Max est le coéquipier le plus rude. J’espère qu’il dit la même chose de moi ! »

Max Verstappen s’était par exemple accroché avec son propre coéquipier au départ du Grand Prix de Hongrie, démontrant ainsi sa combativité. Daniel Ricciardo est toujours marqué par cet incident.

« Le commissaire me disait de sortir de la piste, et je voulais lui dire ‘Ne me touche pas !’, je voulais vraiment attendre le prochain passage de Max. Dans la chaleur du moment, j’ai peut-être pu dire des choses… mais j’ai toujours eu le sentiment de m’être bien comporté. Nous sommes passés à autre chose. Bien sûr, j’étais fâché, mais je ne pouvais rien faire pour éviter cet accident, donc qu’est-ce que je pouvais faire de plus ? Max s’est excusé comme un homme et c’était important. Nous avons eu une discussion en privé, et nous avons parlé, donc c’était important. »

Avec une victoire et sept podiums cette saison, Daniel Ricciardo est particulièrement en réussite au volant d’une Red Bull qui manque de compétitivité pour jouer la gagne à la régulière.

« J’ai tiré le maximum du matériel que j’ai à l’heure actuelle, c’est mon sentiment. Quand j’obtiens des podiums, ou même à Monza quand je remonte à la 4e place, ça me rend heureux. Ce n’est pas mon objectif ultime. Mais pour le moment j’obtiens les meilleurs résultats possibles donc cela me rend assez heureux. »