En coulisses, des négociations cruciales sont actuellement en cours pour définir le contour des futurs règlements moteurs. Red Bull plaide de tout son poids pour obtenir l’arrivée de motoristes indépendants et Christian Horner, son directeur, place donc beaucoup d’espoirs dans ces discussions.

« J’espère que nous ne finirons pas avec un mauvais compromis. Les manufacturiers vont tous en Forume E, qui est leur terrain de jeu pour les technologies du futur. Porsche, Mercedes, Renault, Audi, Jaguar, c’est déjà plus de constructeurs que la F1 a jamais eus en même temps. »

« Le budget d’une équipe de Formule E, c’est 5 % d’un budget d’une équipe de F1, donc ce que je peux imaginer, c’est que les grands manufacturiers la choisissent, et dans le même temps, les constructeurs de voitures de sport, comme Ferrari, Aston Martin ou Lamborghini, vont plutôt en F1. C’est leur place. Donc je crois que la F1 est à un tournant. »

« Si vous écoutez les politiciens, ils disent que nous conduirons tous des voitures électriques en 2030, donc la F1 devrait être un contre-point : de la course pure, un homme et une machine, une compétition entre les meilleures pilotes du monde avec des moteurs à combustion. »

Horner reconnaît qu’une « majorité écrasante » de fans veulent un retour au V10 ou au V12.

« Et j’ai fait ma propre enquête sur les forums… et tout le monde a applaudi quand j’ai dit que nous voulions revenir aux V10. Je doute que ce sera le cas… Nous devrons nous contenter du V6 bi-turbo. Mais le bruit, c’est la clef. De toutes les critiques sur les moteurs actuels, la plus importante, pour les fans, c’est le bruit. »