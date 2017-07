Mercedes a enfin trouvé un rival solide avec Ferrari et pour la première fois depuis 2014, une équipe rivalise de près avec les flèches d’argent. De très près même, ce qui a mené à un double accrochage à Bakou, d’abord entre Bottas et Räikkönen puis entre Vettel et Hamilton.

D’après le premier cité, c’est justement du fait de cette proximité dans les performances que ces incidents arrivent en nombre.

"Je pense que nous avons été les mêmes termes de contact entre Ferrari et Mercedes. Nous démarrons toujours près les uns des autres et cela augmente les risques de collision, c’est juste de la malchance que ça arrive plus souvent à Kimi et moi".

Bottas refuse toutefois d’adopter une approche plus calme, notamment car le peu de différence entre les performances de chacune des deux équipes ne laisse pas l’occasion de se reposer et de réfléchir.

"Je ne vais pas changer. Je recommencerais exactement ce que j’ai fait à Bakou car pour moi, il n’existe pas l’option d’hésiter dans cette situation. J’ai roulé sur le vibreur mais je l’ai plus escaladé que prévu et je n’ai pas pu garder ma ligne, c’est pour cela que je l’ai percuté" analyse Bottas, acceptant au passage son erreur.