Thierry Neuville mène le Vodafone Rally de Portugal à l’issue d’une première étape pour le moins chaotique, qui a anéanti les espoirs d’une bonne partie du plateau.

Avec six changements de leader, cette première journée - disputée sur les pistes poussiéreuses et rocailleuses situées près de la frontière espagnole - a permis au Belge de se bâtir une avance de 17"7 sur Elfyn Evans. Dani Sordo occupe la troisième position, encore 6"6 derrière.

Le leader du Championnat du Monde, Sébastien Ogier, le vainqueur du dernier rallye en date, Ott Tänak, son équipier de Toyota, Jari-Matti Latvala, ainsi que deux des pilotes Hyundai, Andreas Mikkelsen et Hayden Paddon, ont tous quitté la course pour des raisons diverses et variées.

Le pari de Neuville, consistant à choisir des pneus tendres pour la seconde boucle de la journée, paraissait insensé lorsque la température s’est mise à augmenter, rendant les routes encore plus difficiles.

Mais le Belge est resté calme et il est passé de la sixième à la première place tandis que ses adversaires craquaient. Il s’est même permis d’augmenter son avance lors des deux spéciales disputées dans les rues de Porto.

"C’était difficile, mais nous avons réussi à rester hors des problèmes. C’était vraiment cassant et il y avait de très nombreuses surprises. J’ai essayé de préserver un peu la voiture. C’était un choix de pneus risqué, ce n’était peut-être pas le meilleur mais nous avons fait en sorte que ça fonctionne", a-t-il expliqué.

Evans s’est maintenu en deuxième place au volant de sa Ford Fiesta jusqu’à ce qu’un tête-à-queue lui fasse perdre du temps. Le Gallois est ensuite revenu de la septième à la deuxième position dans la dernière spéciale terre du jour.

Quant à Dani Sordo, il a souvent été troisième aujourd’hui. Au volant de sa i20, l’équipier de Neuville a également opté pour des pneus tendres pour la seconde boucle. Un choix qu’il a regretté lorsqu’il a dû ralentir à cause de leur usure.

Teem Suninen a bouclé l’étape en quatrième position. Le Finlandais a évité les pièges pour rester dans le sillage de Sordo, à 10"1. Il devance Esapekka Lappi - seul survivant de l’équipe Toyota - de 11"4. Les problèmes de motricité de Lappi ont été résolus lors de l’assistance de mi-journée.

Mads Ostberg termine la journée au sixième rang, environ trente secondes devant son équipier Kris Meeke. Deux fois leader aujourd’hui, le pilote Citroën a perdu une minute dans les rues de Porto. Il faut dire que sa C3 n’évoluait plus que sur trois pneus...

Troisième un peu plus tôt, Craig Breen a plongé en huitième position après un arrêt pour changement de roue. Les leaders du WRC 2 complètent le top 10, avec Gus Greensmith devant Lukasz Pieniazek.

L’abandon d’Ogier a été causé par une direction cassée lors d’un choc avec une souche. Le quintuple Champion du Monde est sorti dans le virage suivant.

Tänak a tapé un rocher endommageant le système de refroidissement de sa Yaris. Latvala a également touché, mais c’est une suspension avant-droite qui a lâché dans ce cas.

Paddon a abandonné alors qu’il était en tête. Un gros choc a endommagé l’avant-gauche de son i20, qui bloquait la spéciale. Le Néo-Zélandais a été conduit à l’hôpital pour des examens, car il se plaignait du dos. Quant à Mikkelsen, il a abandonné après avoir été trahi par sa direction assistée.

Pas de répit pour les concurrents toutefois : ce sera encore plus long demain ! Les spéciales visiteront les montagnes de la Cabreira, situées à l’est de Matosinhos. Les trois ES parcourues deux fois représenteront 154,64 km.