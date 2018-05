Thierry Neuville peut revenir dans la course au titre après avoir doublé son avance lors de la deuxième étape du Vodafone Rally de Portugal.

Dimanche, Thierry Neuville (Hyundai i20) prendra le départ de la dernière étape avec 39’’8 d’avance. Une victoire lui permettrait alors de s’emparer de la tête du Championnat du Monde FIA des Rallyes pour la première fois depuis février.

Ce samedi, les conditions s’avéraient plus clémentes que la veille, où les routes cassantes avaient provoqué un carnage parmi les pilotes de pointe. Le Belge choisissait ainsi de tout miser sur les deux passages d’Amarante (37,6 km), la plus longue spéciale du sixième rendez-vous au calendrier.

Ménageant ses pneus Michelin sur les deux spéciales précédentes le matin et l’après-midi, le pilote Hyundai mettait la gomme sur Amarante pour distancer son plus proche rival, Elfyn Evans (Ford Fiesta), et accentuer son avance en tête du rallye.

« J’étais à l’aise au volant, surtout sur cette longue spéciale », confiait-il, satisfait de son panachage entre tendres et durs pour affronter les conditions humides en fin de journée. « J’ai essayé de faire la différence. Les deux fois, ça a marché. Le week-end n’est pas encore fini, mais les choses se présentent bien. »

Auteur de deux scratches - un de plus que Thierry Neuville - sur les six spéciales de la journée, Elfyn Evans avait du mal à suivre son rival sur Amarante. Le Gallois en profitait toutefois pour consolider sa deuxième place en distançant Dani Sordo (Hyundai i20), désormais à 17’’4.

Après la première spéciale du jour, l’Espagnol durcissait ses réglages. Cela ne l’empêchait pas de voir Teemu Suninen (Ford Fiesta) revenir à 4’’7 après son tête-à-queue dans la dernière spéciale.

Teemu Suninen réalisait par ailleurs une belle journée en faisant plus que résister dans le duel l’opposant à son compatriote Esapekka Lappi (Toyota Yaris). Les deux Finlandais repoussaient les limites en se rendant coup sur coup. 11’’1 séparaient le duo avant la dernière étape.

Sixième, Mads Østberg (Citroën C3) cédait plus d’une minute en étant piégé par la pluie. Bloqué à l’extérieur d’un virage boueux, le Norvégien se retrouvait isolé au classement puisqu’il comptait plus d’une minute et demie d’avance sur son équipier Craig Breen (Citroën C3). Ouvreur aujourd’hui, ce dernier rencontrait des difficultés sur les routes sablonneuses avant de gagner une place avec la sortie de la troisième C3 WRC, celle de Kris Meeke. Le Britannique sortait large dans un gauche rapide. Parti en tonneau dans les arbres, l’équipage était toutefois indemne.

Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5) remontait au huitième rang pour prendre les rênes du WRC 2 devant Lukasz Pieniazek (Skoda Fabia R5) et Stéphane Lefebvre (Citroën C3 R5).

Dimanche, cinq spéciales totalisant 51,53 kilomètres seront au programme. Les concurrents défieront l’emblématique spéciale de Fafe et sa célèbre bosse par deux fois. Le deuxième passage fera office de Power Stage et offrira des points bonus aux cinq pilotes les plus rapides.