En remportant le Vodafone Rally de Portugal ce dimanche, Thierry Neuville renverse la vapeur pour récupérer la tête du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

La victoire acquise à l’issue d’une course exténuante de quatre jours permet au Belge de mener alors que le cap de la mi-saison est désormais tout proche. Arrivé au Portugal avec dix points de retard sur Ogier, Neuville compte désormais dix-neuf unités d’avance.

Alors que ce week-end a éliminé la majeure partie des prétendants à la victoire, Neuville a su éviter tous les pièges pour s’imposer avec 40" de marge sur Elfyn Evans.

Ogier et Tänak, les deux autres prétendants au titre, ont été éliminés dès la première étape. En attaquant jusqu’au bout, le pilote Hyundai réalise un score presque parfait puisqu’il prend quatre points de bonus dans la Power Stage.

"Je pense que notre approche a été intelligente ce week-end", a-t-il déclaré. "Je disposais d’une voiture fantastique qui fonctionnait parfaitement et au volant de laquelle je me sentais à l’aise. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé ici. Il y a beaucoup de Portugais dans l’équipe et je pense que la fête sera belle ce soir !"

Deuxième, Evans voit enfin le bout du tunnel après un début de saison décevant. Son équipier Teemu Suninen, qui monte sur le podium pour la première fois de sa carrière, limite les dégâts pour M-Sport Ford au Championnat Constructeurs. Le Finlandais termine à 7"3 du Gallois.

De plus, Suninen a été en mesure de résister à la pression exercée par Esapekka Lappi et Dani Sordo, également en lice pour la dernière marche du podium. Lappi finit à 7"4 de son compatriote, tandis que l’Espagnol est encore 6"2 derrière avec sa Hyundai.

Hier, Sordo était parti se coucher en étant troisième, mais il s’est réveillé quatrième après avoir reçu une pénalité de dix secondes pour avoir forcé le passage dans la spéciale urbaine de Porto.

Mads Ostberg termine sixième de son premier rallye sur terre avec la Citroën C3, juste devant son équipier Craig Breen. Les deux hommes ont souffert du balayage lors des deux dernières étapes.

Vainqueur du WRC 2, Pontus Tidemand termine aussi huitième du classement général au volant de sa Skoda Fabia R5. Lukasz Pieniazek et Stéphane Lefebvre complètent le podium.

Après leur abandon lors de la première étape, Andreas Mikkelsen et Jari-Matti Latvala terminent hors des points. Ogier a quant à lui abandonné lors de la dernière assistance, alors qu’il était au-delà du top 20. Tänak, Paddon et Meeke avaient quant à eux définitivement abandonné prématurément.

La septième manche de la saison se déroulera sur la terre de Sardaigne. Basé à Alghero, le Rally Italia Sardegna se déroulera du 8 au 10 juin.

Pénalisé, Lappi perd la quatrième place

Esapekka Lappi a été rétrogradé à la cinquième place du Vodafone Rally de Portugal. Le pilote Toyota a reçu une pénalité pour avoir déplacé un ballot balisant un rond-point de la spéciale de Porto, disputée vendredi soir.

Le pilote Toyota a terminé le rallye en quatrième position, 6"8 devant Dani Sordo. Mais les commissaires lui ont infligé une pénalité de dix secondes pour avoir déplacé un des trois ballots balisant le troisième rond-point de l’ES9.

Lappi devait composer avec un amortisseur arrière cassé. L’équipe a essayé de faire valoir cet argument, car la Yaris était plus difficile à contrôler. L’incident ne lui aurait pas fait gagner de temps.

Toutefois, le collège des commissaires sportifs a conclu que Lappi contrevenait aux règles en touchant ce ballot.

La situation est ironique, car Sordo avait également été pénalisé de dix secondes vingt-quatre heures plus tôt, pour une saison identique.

Top 10 :

1. Thierry Neuville / Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) 3:49:46.6

2. Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC) +40.0

3. Teemu Suninen / Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) +47.3

4. Dani Sordo / Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) +1:00.9

5. Esapekka Lappi / Janne Ferm (Toyota Yaris WRC) +1:04.7

6. Mads Østberg / Torstein Eriksen (Citroen DS3 WRC) +3:33.5

7. Craig Breen / Scott Martin (Citroen DS3 WRC) +5:23.0

8. Pontus Tidemand / Jonas Andersson (Skoda Fabia R5) +14:10.8

9. Lukasz Pieniazek / Przemyslaw Mazur (Skoda Fabia R5) +16:17.3

10. Stephane Lefebvre / Gabin Moreau (Citroen C3 R5) +16:34.3