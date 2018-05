Leader du Vodafone Rally de Portugal, Thierry Neuville s’est battu à coups de seconde face à son plus proche rival Elfyn Evans samedi après-midi. L’arrivée de la pluie sur les routes sèches du nord du pays a également compliqué la donne.

Si Elfyn Evans (Ford Fiesta) reprenait plus de six secondes à Thierry Neuville (Hyundai i20) sur Vieira do Minho, ce dernier répliquait dans Cabeceiras de Basto pour porter son avance à 28’’0.

Avant le départ de la deuxième spéciale de l’après-midi, de fortes averses bouleversaient les plans de certains concurrents, à commencer par ceux qui avaient opté pour les gommes dures proposées par Michelin.

« Je ne savais pas ce que les pneus allaient donner sur les tronçons les plus abrasifs », expliquait Thierry Neuville à l’arrivée de l’ES14. « J’ai attaqué un peu plus. J’avais perdu trop de temps en ne le faisant pas assez dans la spéciale d’avant. Je savais que le dernier tiers de la spéciale était humide, mais il y avait des flaques partout ! »

Pour sa part, Elfyn Evans avait choisi de panacher les tendres et les durs.

« Le niveau d’adhérence était assez faible et j’avais l’impression d’être sur de la glace dans le final », précisait-il. « Je lisais la route au dernier moment. Les tendres auraient été un meilleur choix, mais nous ne le savions pas à l’arrivée de l’ES13. »

Troisième, Dani Sordo (Hyundai i20) perdait encore du terrain, même si l’Espagnol assurait « être au maximum » sur les portions sèches. Avant la dernière spéciale du jour, il pointait à 15’’3 d’Elfyn Evans.

Derrière, les Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta) et Esapekka Lappi (Toyota Yaris) revenaient vite. Bénéficiant d’un temps forfaitaire sur la spéciale annulée la veille, le premier revenait à 8’’9 du pilote Hyundai en signant le troisième temps sur Vieira do Minho. Esapekka Lappi donnait tout pour rester dans le match en restant en embuscade à 12’’7.

« C’est vraiment chouette de se battre avec un autre Finlandais », assurait Esapekka Lappi. « Les conditions ont changé. C’était détrempé… Avec des freinages à plus de 200 km/h, j’ai eu de la chance de rester sur la route ! »

Ce n’était malheureusement pas le cas pour Mads Østberg (Citroën C3). Toujours sixième, le Norvégien perdait près d’une minute le temps que les fans le ramènent sur la route. « J’ai été piégé par la pluie », avouait-il. « C’était très glissant avec les pneus durs. Je suis allé trop vite dans un virage à droite et je suis resté bloqué à l’extérieur. »