Comme nous vous le rapportions cet été, Porsche s’intéresse de plus en en plus à la Formule 1 et aux nouveaux règlements moteur qui arriveront en 2021.

La direction prise par le sport semble intéresser la marque allemande, qui appartient au Groupe Volkswagen. Porsche a participé aux différentes réunions de motoristes qui ont eu lieu jusque-là, qui devraient déboucher sur l’introduction d’un moteur moins cher, plus simple, plus puissant et plus bruyant d’ici trois ans.

Lutz Meschke, le directeur financier de Porsche, a continué à sonder le terrain, à Monza, et a confirmé l’intérêt pour la Formule 1.

De son côté, le département technique de Porsche a lancé ses ingénieurs engagés en Endurance sur le développement d’un moteur, qui devrait être un V6 bi-turbo, sur un programme de 18 mois au minimum.

Histoire d’arriver aussi bien préparé que possible en 2021 ? "Nous ne pouvons faire plus de commentaires à ce stade, nous sommes uniquement impliqués dans les discussions concernant le moteur de F1 de 2021."

La règlementation concernant ce moteur 2021 devrait se finaliser à partir de ce mois de septembre, la FIA espérant pouvoir trancher entre toutes les propositions qui ont été faites.

Si Porsche revient en F1, elle s’associera obligatoirement avec une équipe existante. Red Bull serait la favorite (de nombreux liens existent entre la marque autrichienne et le groupe VAG) mais McLaren ou Williams, des partenaires historiques, pourraient aussi être sur les rangs.