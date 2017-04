Plusieurs pénalités et réprimandes ont été distribuées lors de ce Grand Prix de Chine, disputé dans des conditions difficiles et marqué par l’intervention de deux voitures de sécurité, l’une virtuelle et l’autre bien réelle.

Nico Hulkenberg a effectué des dépassements sous les deux régimes, ce qui lui a valu deux pénalités de cinq secondes. Après avoir dépassé Romain Grosjean sous voiture de sécurité virtuelle, il a réédité sa manœuvre sur Marcus Ericsson derrière la Mercedes de sécurité.

Ces deux pénalités lui ont valu deux points sur son permis, ce qui monte à six son total depuis un an. L’Allemand n’a plus que la moitié de ses points, sans lesquels il sera suspendu une course.

Les commissaires n’ont pas pénalisé Kevin Magnussen pour avoir piloté trop lentement sous régime de voiture de sécurité. Suite à leur enquête, ils ont conclu que "la voiture numéro 20 rencontrait des difficultés techniques qui ont mené à la réduction de la vitesse".

Daniel Ricciardo et Sergio Pérez ont reçu une réprimande pour avoir été en retard à la cérémonie de l’hymne national, quelques minutes avant le départ. Les commissaires ont bien stipulé que ces réprimandes n’ont "rien à voir avec une infraction au volant". C’est la deuxième pour le Mexicain, la première pour l’Australien cette saison.