Après le formidable résultat de Barcelone, Force India semble avoir le potentiel pour continuer sur sa lancée à Monaco puisqu’elle est la seule équipe à avoir placé ses deux voitures dans les points à chaque course. Sergio Pérez a fini deux fois dans les dix premiers aujourd’hui.

"C’est un bon résultat, d’autant que je ne suis pas encore très à l’aise avec la voiture" explique le Mexicain. "Nous avons beaucoup de travail avant la qualification mais je suis confiant que nous puissions trouver plus de performance d’ici à samedi. Cela n’a pas été simple de faire fonctionner les pneus dans la bonne fenêtre et c’est encore plus dur ici car il n’y a aucune place à l’erreur. Nous avons du temps ce soir et demain pour nous pencher sur les données et nous assurer de trouver les bons réglages".

Esteban Ocon a vécu une matinée tranquille mais s’est fait quelques frayeurs cet après-midi en allant toucher le rail. Toutefois, il a pu parcourir près de 50 tours sur cette seule séance sans toutefois signer un chrono intéressant.

"C’était ma première expérience à Monaco depuis le cockpit et je suis impressionné" avoue-t-il. "Ce n’est pas simple de piloter pour la première fois ici au volant d’une F1 mais j’ai pu faire un grand nombre de tours et apprendre le circuit. J’étais satisfait de ce que nous avons réussi ce matin et dans la deuxième séance, j’ai essayé d’attaquer mais je me suis retrouvé à frotter le mur plusieurs fois. Heureusement, je n’ai pas fait de dégâts et j’ai pu poursuivre le programme".