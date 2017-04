Bernie Ecclestone ne goûte pas vraiment à son nouveau poste de « président d’honneur » du conseil d’administration de la Formule 1. Le Grand Argentier a été recasé à ce poste après le rachat de la discipline par les Américains de Liberty. Cependant l’homme de 86 ans, qui a eu les manettes de la F1 pendant plusieurs décennies, n’est pas le genre à se contenter d’inaugurer les chrysanthèmes…

Interviewé par Eddie Jordan dans le cadre de Top Gear, Bernie a trouvé une expression savoureuse pour qualifier ses nouvelles fonctions (notons qu’il est aussi « conseiller spécial » pour Liberty, un poste assez flou).

« C’est un peu comme si vous donnez à un tueur à gage un pistolet, mais aucune balle. Mais j’ai assez d’argent pour acheter les balles. »

Le message à Liberty est clair. Justement, récemment, Bernie avait aussi déclaré, toujours de manière métaphorique que « le problème avec les animaux, c’est que si vous voulez les tuer, vous devez vraiment les tuer, ne les blessez pas ». Est-ce que cela veut dire que l’animal Bernie posera toujours problème à Liberty ?

« Je ne sais pas si c’était un message à Liberty » répond avec ironie Ecclestone. « Cela dépend de l’interprétation des gens, n’est-ce pas ? »

Bernie ne pense toutefois pas que la F1 va dans le mauvais sens depuis le début de la saison 2017. Depuis que Mercedes ne domine plus, le suspense a augmenté, ce qui est forcément bénéfique pour l’audience télévisée.

« Le problème, ces deux ou trois dernières années, était simple : il n’y a avait pas de compétition, et maintenant, on dirait qu’on en a un peu. »

La F1 n’est pas non plus parfaite pour Bernie, qui a longtemps plaidé pour l’abandon des V6 turbo pour un retour à des propulsions plus simples, plus classiques, et moins coûteuses. Du haut de son expérience, que changerait-il d’autre à la F1 actuelle pour la rendre meilleure ?

« Je pense que nous devrions nous débarrasser de toutes ces règles qui restreignent tant de choses pour les pilotes et pour ceux qui construisent des voitures. Le championnat est devenu un championnat d’ingénieurs, et non de pilotes. Ce sont les pilotes qui devraient conduire les voitures, qui devraient gagner des courses, et qui devraient avoir toute la reconnaissance pour ce qu’ils ont réussi à faire. »

Enfin, toujours avec son franc-parler, Ecclestone ne pense pas que Ferrari puisse battre Mercedes cette saison.

« J’espère qu’ils les battront. Mais je ne le pense pas. »