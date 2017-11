Pirelli prévoit bien d’introduire une 6e gomme slick différente pour la saison 2018.

C’est la conclusion qui ressort des essais privés de Pirelli tout au long de la saison, et qui se poursuivront encore à Interlagos, avec McLaren.

Après, il sera temps de faire essayer la nouvelle gamme prévue à toutes les équipes, lors d’une séance d’essais qui aura lieu après le dernier Grand Prix à Abu Dhabi.

Evidemment, le 6e pneu prévu sera encore plus tendre que l’ultra-tendres actuel. Sa dénomination est encore inconnue mais il est déjà attendu par les équipes.

"Ce nouveau pneu et les gommes plus tendres sont vraiment nécessaires," confie ainsi un ingénieur de chez Mercedes.

Reste à savoir comment les équipes et les pilotes pourront choisir leurs pneus. Certains veulent une totale liberté, qu’ils puissent choisir comme ils le veulent entre les 6 composés.

Cette idée a plus de mal à passer du côté de Pirelli.

"Avec des choix libres, les grosses équipes choisiraient des composés un peu plus durs et réussiraient quand même à aller en Q3. Elles auraient ensuite un avantage très clair pour la course," explique Mario Isola, le responsable de Pirelli F1.

D’autres lui répondent cependant qu’avec des pneus plus tendres, les petites équipes pourraient être plus agressives et créer parfois la surprise sur les grilles de départ. Cela animerait plus fortement les débuts de course...