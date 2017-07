Le Grand Prix de Hongrie verra se produire les pneumatiques P Zero Blanc medium, P Zero Jaune tendres et P Zero Rouge super-tendres, soit la même nomination que celle réalisée il y a douze mois sur cette piste du Hungaroring.

Il s’agit par ailleurs cette année de la cinquième sélection de cette combinaison, utilisée lors du précédent meeting en Grande-Bretagne. Budapest propose cependant un contraste saisissant avec Silverstone, car s’il s’agit d’un autre tracé permanent, il possède les caractéristiques d’un circuit urbain, avec des courbes lentes et étroites, un grip relativement mesuré et de faibles vitesses moyennes.

La météo peut également offrir des conditions de chaleur extrême qui accentuent la dégradation thermique, et c’est pourquoi il a été décidé de sélectionner la gomme medium.

Le circuit du point de vue des pneumatiques :

Le Hungaroring propose un enchaînement permanent de courbes et les pneumatiques sont de ce fait en permanence sollicités.

La Hongrie offrit en 2016 les températures les plus chaudes de la saison, en dépit de la pluie le samedi, et deux arrêts aux stands constituèrent la stratégie gagnante.

Afin de maximiser la performance en courbes, les monoplaces sont réglées avec des appuis élevés, mais le grip mécanique est privilégié à l’aérodynamique.

Comme nous avons pu l’observer par le passé, l’intervention de la voiture de sécurité peut affecter les stratégies de course.

En raison de la présence d’une seule véritable ligne droite, les pneumatiques n’ont que peu d’opportunités de se refroidir.

Il est de notoriété que les dépassements sont compliqués, cela revient donc à soigner tout particulièrement les qualifications et les stratégies.

Plus que la puissance pure, le comportement et l’agilité de la monoplace sont les éléments clés de la performance sur un tour.

A noter : La deuxième séance d’essais en cours de saison sera organisée dans la foulée du Grand Prix, mardi et mercredi, en présence de toutes les écuries. Pendant une journée, Mercedes se mettra au service de Pirelli pour participer au développement des pneumatiques slicks 2018.

"Le revêtement a été refait l’an passé avant le Grand Prix, et il sera intéressant d’observer les changements engendrés cette saison, désormais que l’asphalte est parvenu à maturité. Nous avions noté qu’il était plus lisse et d’une manière générale plus rapide que le précédent," relève Mario Isola, Racing Manager de Pirelli.

"Les sélections opérées par les teams s’orientent davantage vers les tendres et super-tendres qui devraient, de ce fait, conditionner les stratégies. La Hongrie est l’endroit où les choix tactiques sont prépondérants, tant il est difficile de dépasser, et c’est pourquoi les données recueillies vendredi et samedi seront particulièrement importantes pour comprendre le comportement des monoplaces, désormais bien plus performantes que les précédentes."