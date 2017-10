Pirelli a apporté dans ses bagages pour le Grand Prix des Etats-Unis des pneus intermédiaires ’prototypes’, qui seront mis à disposition de tous les pilotes ce vendredi.

En effet la météo annonce des conditions variables pour les essais libres 1 et 2, et une piste mouillée pourrait permettre à Pirelli d’en apprendre plus sur ces pneus que le manufacturier italien veut améliorer pour 2018.

Les gommes seront proposées aux pilotes et aux équipes pour être évaluées.

Bien évidemment, si la piste reste sèche, ces pneus continueront à dormir dans les garages...