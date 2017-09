Comme Pirelli l’avait estimé, presque tous les pilotes choisissent de n’effectuer qu’un pit-stop lors de ce Grand Prix d’Italie, optant pour une combinaison super-tendres / tendres qui permet au pilote Mercedes Lewis Hamilton de prendre, pour trois points, les commandes du championnat.

Une stratégie alternative est en revanche privilégiée par Red Bull, Daniel Ricciardo s’étant élancé depuis la 16e position sur la grille en raison des pénalités. Il s’élance ainsi en tendres, et bascule sur les super-tendres en toute fin de parcours. L’Australien signe alors le meilleur tour en course, deux secondes plus rapides que la référence établie l’an passé avec le même type de gomme.

Après les plus torrentielles d’hier, la piste de Monza est cette fois restée totalement sèche, avec des températures ambiantes de 28°C dans l’air et de 37°C sur la piste.

"Au terme d’un week-end qui fut jusqu’à présent imprévisible, la course se déroula exactement comme nous l’avions envisagée, puisque pratiquement tous les pilotes n’ont respecté qu’un arrêt aux stands," commente Mario Isola.

"Daniel Ricciardo tira pour sa part le meilleur parti de sa stratégie alternative et remonta ainsi de 12 places dans la hiérarchie. En dépit d’une piste de Monza se caractérisant par ses longues lignes droites, nous avons donc eu la confirmation que ces nouvelles monoplaces sont nettement plus performantes."