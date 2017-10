Avec des températures de piste excédant 40°C, qui contrastent avec la fraîcheur rencontrée jusqu’à présent ce week-end, le pilote Mercedes Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Japon, depuis la pole position et en ne respectant qu’un arrêt aux stands alors que Pirelli en prédisait plutôt deux hier.

Hamilton bascule des super-tendres aux tendres au 22e tour. Il s’arrête juste après la Red Bull de Max Verstappen, qui le seconde à l’arrivée en effectuant un changement de pneumatiques similaires pour tenter de prendre le meilleur sur la Mercedes.

Ce choix stratégique d’un seul arrêt fut adopté par la majorité des concurrents, à l’exception de l’équipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, qui choisit de s’élancer avec les tendres afin d’effectuer un premier relais plus long pour compenser sa pénalité sur la grille. Il fut imité par Kimi Räikkönen, pensionnaire de l’écurie Ferrari, mais le plus long run fut réalisé par les Renault, les dernières à regagner la voie des stands pour changer de pneumatiques.

En raison de ses longs et rapides enchaînements de virages, Suzuka demeure l’un des tracés les plus délicats pour la gomme. L’intervention de la voiture de sécurité et d’un Virtual Safety Car réduisit sensiblement la dégradation, ce qui permit d’allonger les relais.

"Même si les températures ambiantes sur la piste furent légèrement plus importantes que les jours précédents, les deux mélanges se sont comportés conformément à nos prévisions. Le roulage limité en essais libres, dû aux drapeaux rouges et à la météo, ont contraint les teams à composer avec des données limitées pour définir leur stratégie avant la course, mais en dépit de ce paramètre, ainsi que de la sélection plus tendre qu’auparavant, la majorité des concurrents est parvenue à boucler le Grand Prix en ne respectant qu’un pit-stop. Quant aux pilotes qui s’élançaient plus en retrait sur la grille, ils ont été en mesure de profiter d’une stratégie alternative tendres / super-tendres pour remonter au classement," commente Mario Isola.