Il est fort possible que nous ne sachions rien de la hiérarchie des monoplaces de 2017 à la fin des huit jours d’essais hivernaux qui auront lieu à Barcelone.

C’est ce que craint Paul Hembery, le directeur de Pirelli, qui pense que les équipes vont cacher leur jeu jusqu’au dernier moment. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le manufacturier italien qui a besoin, au plus vite, des vraies données des performances de ces nouvelles Formule 1 afin d’adapter ses pneus en cours de saison s’il le faut.

"Le problème c’est que nous avons fait nos essais avec des mulets, qui seront cinq secondes moins rapides que ce que nous nous attendons à voir vraiment à Barcelone," explique Paul Hembery à Reuters.

"Si les données ne sont pas celles que l’on nous a données, alors nous aurons été trop conservateurs dans l’élaboration de nos nouveaux pneus larges."

"Il y a beaucoup de gens qui essayeront de cacher leur vrai niveau de performance et d’autres qui se demanderont pourquoi ils n’arrivent pas au niveau d’autres équipes, qui pourraient en plus rouler plus lentement en le faisant exprès."

"Je pense que nous ne verrons pas les vraies performances de ces Formule 1 avant la Chine et Bahreïn," ajoute Hembery, qui rappelle que Melbourne a toujours été un Grand Prix "un peu spécial" à cause de son tracé urbain.

Et si Pirelli a été trop conservateur, le résultat sera sans appel : le nombre de courses à un seul arrêt va beaucoup augmenter.

"Nous avons travaillé à réduire de manière substantielle les niveaux de dégradation afin que les pilotes puissent attaquer davantage. Les éléments stratégiques des années précédentes vont être grandement réduits : il y aura moins d’usure, moins d’arrêts aux stands. Je suis certain que nous verrons beaucoup de courses à un arrêt en 2017."

"Et cette fois on viendra nous dire que la course est ennuyeuse parce qu’il n’y a plus d’arrêts ! Nous avons déjà soulevé ce scénario, nous le voyons venir... Mais, comme toujours depuis 6 ans, nous faisons ce qu’on nous dit de faire. Je suis certain que nous verrons des choses à changer durant l’année à venir."