Pirelli est fournisseur officiel et unique de la Formule 1 depuis 2011 et n’a pas le travail le plus évident. Critiqué lors des précédentes saisons pour avoir fourni des gommes trop tendres qui se dégradaient trop vite et forçaient les pilotes à économiser leurs pneus, le manufacturier italien est aujourd’hui au centre des critiques au sujet de pneus désormais trop résistants.

"Nous aurions pu faire trois courses avec ces pneus" a déclaré Günther Steiner au sujet des super-tendres à Montréal, une critique déjà très présente à Monaco où la piste n’était pas abrasive et où les pneus ultra-tendres avaient montré une résistance assez exceptionnelle.

Les gommes les plus tendres ont été capables, lors de ces deux Grands Prix, de disputer une majeure partie de la course, voire l’intégralité dans la principauté, ce que confirme Nico Hulkenberg : "Si vous regardez les pneus après trente tours, ils sont comme neufs".

Et à Bakou, tout le monde pense que Pirelli aurait pu apporter les ultra-tendres, sans problème.

Les pressions élevées sont une cause de cette résistance mais Pirelli refuse de les réduire à cause notamment des vibreurs hauts installés sur les circuits. Dès lors, la solution serait celle sous-entendue à Monaco, à savoir l’introduction d’un pneu encore plus tendre que ceux proposés cette année et qui pourrait s’appeler pneu méga-tendre. Son introduction ne serait toutefois pas au programme cette saison, de manière à laisser Pirelli travailler sur son développement en vue de 2018.

L’appellation supposée de ce pneu ? Le méga tendre !