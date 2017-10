Chaussé des pneumatiques super-tendres, le pilote Mercedes Lewis Hamilton s’empare de la pole position du Grand Prix du Japon et pulvérise le record du tour de Suzuka.

Hamilton et Sebastian Vettel, pensionnaire de l’écurie Ferrari, sont les seuls pilotes à franchir le cap de la Q1 avec les seuls mélanges tendres, tandis que leurs équipiers Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen privilégient une stratégie alternative en Q2. Tous deux réalisent en effet leur meilleur chrono avec cette gomme, signifiant qu’ils s’élanceront avec, demain, en course. Bottas et Räikkönen figurent cependant parmi les concurrents qui écoperont d’une pénalité et partiront par conséquent plus loin sur la grille.

Les conditions sèches rencontrées aujourd’hui devant se poursuivre dimanche, deux arrêts aux stands devraient constituer la stratégie optimale. Une intervention de la voiture de sécurité peut néanmoins bouleverser les choix tactiques, comme nous en avons eu la démonstration en essais libres et en Q1 avec la présentation d’un drapeau rouge.

"Le tour remarquable effectué par Hamilton, qui efface le record absolu du circuit de Suzuka, souligne les performances de la nouvelle génération de Formule 1, ainsi que des pneumatiques, et ce alors que les essais avaient été interrompus par la pluie ou les drapeaux rouges," note Mario Isola.

"La pole réalisée cette année est 3’’3 plus rapide qu’en 2016 et nous avons pu constater que les gommes se sont très bien comportées."

"Nous prévoyons deux pit-stops pour la majorité des concurrents car nous sommes sur un tracé parmi les plus exigeants en terme d’énergie déployée dans les pneumatiques. Nous avons d’ores et déjà pu observer différentes stratégies en qualifications, avec deux pilotes qui opteront pour un départ en tendres en raison de pénalités sur la grille. Ils pourront ainsi remonter au classement en effectuant un premier relais plus long que leurs rivaux directs. Le Grand Prix disputé la semaine passée en Malaisie en apporta la démonstration, il est tout à fait possible de décrocher un bon résultat en partant plus en retrait sur la grille."