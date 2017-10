Après avoir dominé les trois séances d’essais libres et battu le record de la piste dès vendredi, le pilote Mercedes Lewis Hamilton a abaissé une nouvelle fois le chrono de référence et s’est emparé de la pole position avec les pneumatiques ultra-tendres à Austin.

Contrairement à la veille, les conditions sont restées sèches et les températures douces hier, les valeurs ambiantes atteignant jusqu’à 35°C. Mercedes et Ferrari ont été les seules écuries à franchir le cap de la Q1 avec les seules gommes super-tendres et, à une exception près, tous les pilotes ont privilégié les ultra-tendres du début à la fin de la séance.

Plusieurs pilotes, vers la fin de la session, se savaient en proie à des pénalités sur la grille, et cela influença leur stratégie. Pensionnaire de l’écurie Renault, Nico Hulkenberg se qualifia par exemple dans le Top 10 de la Q1, mais fit le choix de ne pas participer à la Q2 afin de conserver des pneumatiques pour la course, se sachant sur le coup d’une importante pénalité sur la grille.

Pilote de l’écurie Red Bull, Max Verstappen se retrouve dans la même situation, et fut ainsi le seul pilote à opter pour les super-tendres en Q2, enveloppes avec lesquelles il s’élancera demain en course.

"Les pneumatiques ont fonctionné conformément à nos attentes, le roulage ayant été moins perturbé par les conditions qui ont valu vendredi. Le record de la piste a comme toujours été battu, mais les longs relais observés ce samedi promettent d’assister à une course particulièrement serrée," promet Mario Isola, le manager de Pirelli F1.

"Deux arrêts aux stands devraient être privilégiés, mais cela dépendra des températures de piste et du degré de dégradation de la gomme. Ce circuit offre cependant de belles opportunités de dépassement et les teams peuvent par conséquent imaginer différentes stratégies en fonction du déroulement de la course."

"Plusieurs pilotes étant sur le coup de pénalités, les choix tactiques nous promettent quelques surprises, comme nous avons pu l’observer en qualifications."