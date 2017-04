En s’adjugeant hier soir la pole position en 1m28.769s, pour le compte de Mercedes et chaussé des pneumatiques super-tendres, Valterri Bottas signe le meilleur chrono absolu jamais vu sur le Circuit International de Bahreïn.

Les températures demeuraient une nouvelle fois élevées, puisque le thermomètre affichait encore des valeurs de 37°C sur la piste durant cette séance qualificative. En n’utilisant qu’un train de gommes tendres pour franchir le cap de la Q1, Bottas est par ailleurs l’un des trois pilotes, avec Hamilton et Vettel, à conserver un train neuf de super-tendres pour la course.

"Grâce aux pneumatiques super-tendres, nous avons pu assister ce samedi au tour le plus rapide jamais réalisé à Bahreïn en qualifications," note Mario Isola.

"Pour la course, en fonction des conditions de piste, les concurrents devraient être tentés par une stratégie à un ou deux arrêts aux stands. Il y a suffisamment de différences, en termes de performance, entre les tendres et les super-tendres, pour décider de privilégier l’une ou l’autre solution. Les écarts de rythme de course sont tellement faibles que cela peut faire toute la différence !"

Selon les prévisions de Pirelli, sans gêne par le trafic, la stratégie à 2 arrêts serait la plus rapide pour ceux en tête de la course. Sera-t-elle respectée ? Réponse tout à l’heure !