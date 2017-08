Aux côtés des P Zero Rouge super-tendres et P Zero Jaune tendres, Pirelli propose pour la première fois les P Zero Violet ultra-tendres sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Il s’agit pour l’occasion des pneumatiques les plus tendres de la gamme, sélectionnés pour la sixième fois cette saison. L’ultra-tendre n’a jusqu’à présent jamais été utilisé en Belgique, constituant pour l’occasion le choix le plus agressif.

La météo demeure cependant la grosse incertitude de ce déplacement belge, il y a donc de grandes chances de voir également apparaître en piste, au cours du week-end, les Cinturato Vert intermédiaires et Cinturato Bleu « full pluie ».

Spa est l’un des tracés préférés des pilotes, incluant certains des virages les plus célèbres de la F1, tels que l’Eau Rouge ou Pouhon qui en font de véritables montagnes russes, ainsi qu’un test de bravoure pour les concurrents.

Les écuries de Formule 1 ayant dû respecter une fermeture de deux semaines de leur usine, rien ne s’est passé durant cette période. Les derniers tests des gommes Pirelli 2018 se sont conclus le 4 août avec Ferrari à Barcelone, et reprendront les 7 et 8 septembre sur le Circuit Paul Ricard avec Mercedes.

LE CIRCUIT DU POINT DE VUE DES PNEUMATIQUES :

Long de 7,004 kilomètres, il s’agit du tracé le plus long de l’année.

La géographie des lieux fait qu’il peut pleuvoir à un endroit du circuit, mais pas dans d’autres.

Le dénivelé engendre des charges et des compressions qui font travailler les pneumatiques dans toutes les directions.

Un compromis dans les réglages est nécessaire pour générer de l’appui dans les courbes, sans pour autant annihiler la traînée.

Les hautes vitesses et les longues courbes provoquent de fortes doses d’énergies dans les pneumatiques.

Les dépassements sont possibles et laissent libre court à diverses stratégies.

Plutôt que se concentrer sur le mélange le plus tendre, les écuries ont nominé les trois gommes disponibles.

"Pirelli s’est produit le mois dernier à Spa dans le cadre des 24 Heures. Ce circuit propose tous les challenges possibles, à savoir une météo variable, une compétition imprévisible, et de lourdes charges appliquées dans les pneumatiques," confie Mario Isola, Racing Manager de Pirelli.

"Désormais que nous proposons la gomme la plus tendre en Formule 1, nous nous attendons à ce que ces contraintes soient amplifiées, qui plus est avec la nouvelle génération de monoplaces. Dans ce contexte, deux arrêts aux stands devraient être privilégiés, mais nous en saurons davantage à l’issue des premiers essais libres."

"Définir la stratégie la plus efficace est compliqué car elle se doit d’être flexible, en fonction de la potentielle intervention de la voiture de sécurité, voire de drapeaux rouges. Nous l’avons observé ces dernières saisons et les teams doivent à ce titre réagir en fonction des circonstances plutôt que suivre absolument un plan établi."