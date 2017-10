Les premiers essais libres du Grand Prix du Mexique ont été marqués par la forte évolution d’une piste encore glissante, n’empêchant cependant pas le record absolu d’être battu dès les EL1, référence encore abaissée en EL2 par le pilote Red Bull Daniel Ricciardo.

L’Australien profite pour cela des pneumatiques P Zero Violet ultra-tendres, nominés pour la première fois à Mexico, signant hier après-midi un chrono deux secondes plus rapides que celui réalisé en EL2 l’an passé. Il se révèle ensuite le plus véloce dans l’exercice des longs relais en prévision de la course.

L’écart de performance entre les mélanges super-tendres et ultra-tendres est jusqu’à présent d’environ 0’’6, et les conditions météorologiques mexicaines sont plutôt douces, les températures atteignant jusqu’à 22°C dans l’air et 43°C sur la piste.

"Le revêtement fut assez glissant tout au long de la journée, et même si le grip n’a eu de cesse d’évoluer, cela compliqua le recueil de données véritablement représentatives," constate Mario Isola, responsable de Pirelli F1.

"Comme durant la plupart des épreuves depuis le début de saison, le record de la piste fut battu dès les EL1, avant d’être amélioré en EL2 grâce à la sélection d’une gomme plus tendre que lors de la précédente édition. Le tracé va encore évoluer, la pluie n’est pas prévue pour le week-end, et à en juger par les premiers longs runs, la lutte devrait être particulièrement serrée aux avant-postes. Comme à Austin, les trois mélanges devraient en tout cas être largement utilisés durant le Grand Prix."