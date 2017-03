Mario Isola, qui a remplacé Paul Hembery comme représentant principal de Pirelli en Formule 1, n’a pas hésité à livrer son pronostic pour la saison prochaine. Comme beaucoup, l’Italien a été impressionné par la forme affichée par Ferrari aux essais de Barcelone, et pense que la Scuderia a parfaitement négocié ce virage réglementaire crucial pour la discipline.

« Il est clair selon moi que Ferrari est en bonne forme. Même s’il est normal que nous n’ayons pas tout vu lors des essais, je crois vraiment que nous avons vu à Barcelone les équipes qui sont solides. Personnellement, j’aimerais voir une lutte plus complexe pour le championnat du monde, et non pas seulement avec Ferrari mais aussi avec Red Bull et même un outsider comme Williams. »

Pour ce faire, le nouveau règlement devra resserrer la hiérarchie au sommet de la grille. Mario Isola a été un acteur-clef du nouveau règlement en proposant des pneus plus larges et plus endurants aux pilotes. Son avis sur ces monoplaces version 2017 ? Si les dépassements devraient être difficiles, le spectacle et le suspense devraient tout de même en être rehaussés.

« L’an dernier, les voitures atteignaient des forces équivalentes à 4G, mais maintenant, nous mesurons parfois des pics à 6G, donc nous pouvons dire que les nouvelles voitures sont presque des avions de chasse. Je suis sûr que les pilotes seront fatigués à la fin de la course, ce qui pourrait causer des erreurs et des opportunités pour les opposants afin de monter à l’attaque.

« Si les dépassements seront plus difficiles ? Oui. Nous avons des pneus plus endurants et plus d’appui, donc nous verrons moins de changements de pneus et les pilotes trouveront plus difficile de suivre de près un rival. Mais je veux mettre en valeur l’aspect positif de la chose. Nous aurons moins de manœuvres de dépassement, mais les fans sentiront que ces manœuvres seront plus authentiques. »