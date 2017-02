Pirelli acheminera plus de 3500 pneumatiques lors des huit jours de tests (du 27 février au 2 mars, puis du 7 au 10 mars) qui marqueront les grands débuts des Formule 1 de la génération 2017.

L’an passé, de août à novembre, Mercedes, Red Bull et Ferrari ont réalisé une batterie de tests avec des monoplaces hybrides censées reproduire les appuis qui vaudront en 2017, en vertu de la nouvelle réglementation technique. Les autres écuries ont cependant eu un accès total aux données enregistrées lors de ces essais, mais pour eux, les différentes séances qui se tiendront en Espagne leur apporteront un premier avant-goût des nouvelles gommes 2017, plus larges que les précédentes. A l’avant, les pneumatiques sont en effet élargies de 245 à 305 mm, et à l’arrière de 325 à 405 mm. Le diamètre de la roue demeure pour sa part inchangé (13 pouces).

TESTS SUR PISTE HUMIDE

Durant les premiers essais, une journée sera entièrement consacrée aux conditions de piste humide. L’objectif sera de se concentrer sur les enveloppes intermédiaires et « maxi-pluie » dont les tests ont été jusqu’à présent limités. La date est fixée au 2 mars, soit pendant la dernière journée de la première session. Si la pluie apparaît cependant durant l’un des trois jours précédents, le planning pourrait être modifié après consultation des teams.

MÉLANGES DISPONIBLES

La gamme complète sera dépêchée à Barcelone, parmi laquelle les pneumatiques intermédiaires et « maxi-pluie ». Chaque mélange est totalement nouveau, ainsi que sa construction. La philosophie de ces nouvelles gommes, partagée par la FIA et les équipes, est d’offrir un haut niveau de performance et une dégradation contenue, afin de permettre aux pilotes d’attaquer durant toutes les phases de la course.

COMBIEN DE MÉLANGES, ET LESQUELS ?

810 trains de pneumatiques 2017 sont nécessaires pour fournir les teams présents à Barcelone. Voici l’allocation proposée :

Dur 23 trains

Medium 263 trains

Tendre 287 trains

Super-tendre 74 trains

Ultra-tendre 51 trains

Intermédiaire 67 trains

Pluie 45 trains

SOLUTIONS DE RESERVE

Ces essais en Espagne seront également l’occasion d’essayer des mélanges de réserve. Il s’agit de pneumatiques composés de mélanges 2016 que Pirelli met à disposition au cas où les appuis et les performances sont inférieurs à ceux attendus. Les écuries ont ainsi demandé 70 trains de ces pneumatiques de réserve pour les tests de Barcelone.

PIRELLI SPONSOR TITRE

Les premiers tours de roues des Formule 1 « new look », à Montmeló, constitueront une excellente opportunité pour Pirelli d’annoncer son statut de sponsor titre du Grand Prix d’Espagne, organisé du 12 au 14 mai. Il s’agira du premier des trois meetings où Pirelli sera à l’honneur, puisque l’opération sera ensuite renouvelée en Hongrie, fin juillet, puis en Belgique, fin août.