Le pneumatique ultra-tendre a permis de battre le record de Sotchi dès ses débuts sur cette piste, le pilote Ferrari Sebastian Vettel abaissant la marque en 1’34’’120 durant les EL2. Il éclipse ainsi la référence établie par Nico Rosberg en Q2, l’année dernière, en 1’35’’337.

Les chronos devraient encore progresser au fil du week-end dans la mesure où le revêtement évolue constamment. Même s’il offre davantage de grip que l’an passé, il demeure très glissant et n’engendre qu’une faible dégradation de la gomme.

Les températures ont été relativement élevées hier, le thermomètre affichant des valeurs de 27°C et 42°C sur l’asphalte cet après-midi.

"L’écart est d’environ une seconde entre chaque mélange , soit l’objectif que nous nous étions fixés en début de saison," se félicite Mario Isola.

"Les super-tendres et ultra-tendres sont donc les pneumatiques que nous devrions voir chaussés ici en qualifications et en course. Même si la piste est légèrement plus abrasive que par le passé - une évolution logique dans le cycle de vie du bitume – elle demeure lisse et glissante, n’engendrant qu’une faible dégradation de la gomme. Une stratégie à un arrêt devrait donc être privilégiée, dimanche, avec un départ en ultra-tendres et une fin de parcours en super-tendres."