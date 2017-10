A l’image du Grand Prix des Etats-Unis qui vient tout juste de se conclure, Pirelli propose au Mexique les pneumatiques P Zero Jaune tendres, P Zero Rouge super-tendres et P Zero Violet ultra-tendres, ces derniers qui retrouvent leur couleur originelle après avoir été teintés de rose à Austin !

L’Autodromo Hermanos Rodriguez, baptisé ainsi en hommage aux célèbres frères originaires de Mexico, est l’un des tracés les plus rapides de la saison et, comme ce fut le cas à plusieurs occasions depuis le début de l’année, la gomme ultra-tendre y fera ses débuts.

Enfin, l’épreuve ayant été de retour dans le calendrier il y a deux ans, nous devrions assister à de nouveaux records.

Le circuit du point de vue des pneumatiques :

Le revêtement est assez lisse et glissant, réduisant ainsi l’usure et la dégradation de la gomme en dépit de vitesses de pointe élevées (372 km/h relevés en 2016).

La météo peut ajouter une variable au déroulement du week-end en cette période de l’année. Toutes les conditions sont en effet possibles.

Outre les courbes rapides, ce circuit se caractérise également par une portion lente et technique dans le Stadium : un intéressant mix de neuf et d’ancien.

La plupart des pilotes ne respectèrent qu’un seul arrêt l’an passé, dont Lewis Hamilton, le vainqueur.

La pit-lane est la plus longue de la saison, allongeant ainsi le temps d’arrêt tout en influençant les stratégies.

Mario Isola, Racing Manager de Pirelli : « Nous conservons au Mexique le principe qui consiste cette saison à proposer, lorsque c’est possible, une sélection de gommes plus tendres, gage de nouveaux records et de courses plus excitantes. Pour la deuxième année consécutive, nous apportons d’ailleurs un nouveau mélange à Mexico, puisqu’il y a douze mois le super-tendre avait été nominé pour la première fois. Seules deux épreuves ont été disputées dans la configuration actuelle de la piste, ce n’est donc pas le lieu le plus familier pour les écuries et cela signifie qu’il va falloir appréhender les différents trains de pneumatiques, en particulier les ultra-tendres, durant les essais libres. »

Quoi de neuf ?

Le pneumatique ultra-tendre est présenté pour la première fois au Mexique et il a été particulièrement plébiscité, puisque plusieurs pilotes ont sélectionné 10 trains, soit le nombre maximum autorisé.

Après le soutien à la Fondation Susan G.Komen® aux Etats-Unis, l’œuvre caritative du week-end ira en faveur des victimes du tremblement de terre qui toucha le Mexique il y a quelques semaines.