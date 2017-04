Pirelli a bouclé l’élaboration de son programme d’essais privés pour ses pneus larges en 2017.

Comme prévu par la FIA, le manufacturier a le droit de solliciter les équipes pour 25 journées d’essais tout au long de la saison.

Les circuits sont loués par Pirelli et les équipes doivent fournir une voiture de l’année. Contrairement à l’an dernier, les 10 équipes sont mobilisées.

Le programme 2017 :

18-19 avril - Bahreïn - Ferrari (1 jour)

16-17 mai - Barcelone - Renault et Toro Rosso (4 jours)

31 mai - 1 juin - Paul Ricard - Red Bull (2 jours sur le mouillé)

29-30 juin - Paul Ricard - Red Bull (2 jours)

18-19 juillet - Silverstone - Williams et Haas (4 jours)

19-20 juillet - Magny Cours - McLaren (2 jours sur le mouillé)

1-2 août - Hungaroring - Mercedes (1 jour)

3-4 août - Barcelone - Ferrari (2 jours)

7-8 septembre - Paul Ricard - Mercedes (2 jours)

31 octobre - 1 novembre - Mexico - Sauber (2 jours) et Force India (1 jour)

14-15 novembre - Interlagos - McLaren (2 jours)