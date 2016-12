La pré-saison n’est pas encore commencée, mais l’on connaît déjà les choix de pneus faits par Pirelli pour les deux premiers Grands Prix.

En Australie, Pirelli emportera des pneus tendres, super-tendres et ultra-tendres. Chaque pilote doit avoir un train de super-tendres et un train de tendres disponible pour la course, et au moins l’un d’entre-eux devra être utilisé en course. L’an passé, Pirelli avait choisi une solution plus prudente en emportant des pneus médiums à la place des ultra-tendres.

En Chine, à Shanghai, le paddock pourra ensuite compter sur des pneus médiums, tendres et super-tendres, comme en 2016. Un train de tendres et un train de médiums doivent être conservés pour la course, et au moins un d’entre-eux utilisé le dimanche.

Pour rappel, les pneus 2017 seront à la fois plus larges (de 25 %) et plus endurants – ce qui se remarque avec le choix fait par Pirelli pour le premier Grand Prix à Melbourne.

NOUVEAU RÈGLEMENT PNEUMATIQUES EN 2017

La gamme a été totalement revue, avec de nouvelles dimensions (306/670-13 à l’avant et 405/670-13 à l’arrière), ainsi que de nouveaux profils, constructions et mélanges.

Les mélanges, tout particulièrement, profitent de nouveaux matériaux et d’une nouvelle philosophie de conception.

Au terme d’un programme de tests très positif des pneumatiques aux nouvelles dimensions, Pirelli a décidé d’homologuer un mélange de réserve pour chacun des cinq nouveaux mélanges de base. Ces enveloppes supplémentaires ont été conçues selon des critères plus traditionnels que les autres.

Durant la première partie du championnat, seuls les mélanges de base de la nouvelle génération sont sélectionnés.

Les mélanges de réserve pourront être introduits dans le courant de la prochaine saison, afin de répondre à des demandes particulières, dès lors que le niveau réel de performances des monoplaces 2017 aura été véritablement identifié.