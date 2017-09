Pirelli a dévoilé les choix des pilotes pour le Grand Prix du Japon, qui suivra directement le Grand Prix de Malaisie.

C’est McLaren qui a été particulièrement agressive dans sa sélection pour Suzuka, la course à domicile de Honda, son motoriste.

Ainsi Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne ont pris 10 trains de pneus super-tendres !

Ferrari et Mercedes, en lutte pour le titre, ont été bien plus conservateurs. Leurs quatre pilotes ont choisi de prendre sept trains de super-tendres. De leur côté, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel auront un train de pneus tendres en plus que leurs équipiers.

A noter que Red Bull, qui pourrait créer la surprise sur ce circuit favorable aux voitures les plus efficientes en termes d’aérodynamique, disposera aussi d’une sélection agressive avec 9 trains de super tendres pour Daniel Ricciardo et Max Verstappen.

L’ensemble des choix est disponible dans l’infographie Pirelli ci-dessous.