Pirelli a dévoilé aujourd’hui les choix des pilotes pour le prochain Grand Prix du Brésil, avant-dernière manche du championnat.

C’est Renault F1 et Williams qui ont été les plus agressifs en termes d’allocation de pneus les plus tendres disponibles, les super-tendres pour Interlagos.

Les deux équipes ont 10 trains sur 13 de cette gomme.

A noter que toutes les équipes ont opté pour le minimum de pneus medium : un seul train !

L’ensemble des choix est disponible dans l’infographie de Pirelli ci-dessous.