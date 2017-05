Pirelli a annoncé aujourd’hui le choix des pilotes pour le prochain Grand Prix, celui de Monaco.

Sans surprise, pour ce circuit lent en ville, le cap a été clairement mis sur les pneus les plus tendres du manufacturier italien, les ultra-tendres.

Jenson Button, qui fera son retour pour ce seul et unique Grand Prix, a toutefois choisi de prendre 2 trains de pneus tendres, le plus dur des composés disponibles pour cette course.

Vous retrouverez dans l’infographie ci-dessous tous les choix des pilotes.